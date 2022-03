Venäjä on jatkanut asuinrakennusten pommittamista Ukrainassa koko viikonlopun. Viime yönä tehdyssä raketti-iskussa Žytomyriin haavoittui Ukrainan viranomaisten mukaan neljä ihmistä. Iskussa tuhoutui seitsemän asuinrakennusta.

Kiovan alueella Obolonissa kaksi ihmistä kuoli Venäjän tykistön tuhottua yhdeksänkerroksisen talon. Raunioista on pelastettu 17 haavoittunutta.

⚡In #Kyiv, the russian occupiers fired a high-rise building and the @AntonovCompany Serial Production Plant.

According to preliminary data, two people died, 7 have injuries of varying severity.

About 70 people were evacuated.#ClosetheSkyoverUkraine#StopPutin #StopRussia pic.twitter.com/qobWiRkBAi

— Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 14, 2022