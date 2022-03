IPS/Abdelfatah Farag

Leivän hinnannousu pelottaa niin leipureita kuin vallanpitäjiäkin.

Egypti kiirehtii löytämään uusia vehnänmyyjiä, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaarantanut maan vehnätarjonnan. Kiire on erityisen suuri, koska Egyptissä leivän hinnankorotusuhka on aiemmin sytyttänyt mellakoita.

Venäjä ja Ukraina ovat maailman viljamarkkinoiden avainpelureita. Niiden yhteenlaskettu vehnänvienti oli 23 prosenttia vuoden 2021 kansainvälisestä kaupasta. Ukrainan vehnän suurimpia tuojia Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ovat Egypti, Libanon ja Libya.

Viime vuonna Egypti toi 6,1 miljoonaa tonnia vehnää. Siitä 4,2 miljoonaa tonnia eli 69,4 prosenttia tuli Venäjältä, ja Ukrainasta runsas 650 000 tonnia eli 10,7 prosenttia.

Tämän vuoden helmikuussa vehnän hinta oli 65 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Vehnälaiva pääsi matkaan



Helmikuun 22. päivänä egyptiläinen suurliikemies Naguib Sawiris vetosi Egyptin huoltoministeriin, että valtio hankkisi ja varastoisi suuria määriä vehnää – ennen kuin Ukrainan ja Venäjän välinen sota puhkeaa.

Kaksi päivää myöhemmin alkaneesta sodasta huolimatta egyptiläinen, 60 tonnia ukrainalaista vehnää kuljettava laiva on päässyt lähtemään Ukrainasta kohti Egyptiä. Egyptin huoltoministeriön viljakonsultti Salah Hamzan mukaan erästä sovittiin Ukrainan kanssa joulukuussa 2021, ja se on osa kaikkiaan 300 000 tonnin vehnälastia, jonka pitäisi saapua maaliskuun aikana.

– Egypti tuottaa päivittäin 275 miljoonaa leipää ja kuluttaa 900 000 tonnia vehnää kuussa. Strateginen vehnävarasto riittää viideksi kuukaudeksi, ja lisäksi huhtikuun puolivälissä odotetaan kotimaista satoa neljä miljoonaa tonnia, Hamza kertoo.

Säilyykö viiden piasterin leipä?



Viimeisen puolen vuosisadan ajan leivän hinta on ollut poliittisesti tulenarka asia Egyptissä. Siksi valtio maksaa leipomoille tukiaisia, jotta ne voisivat myydä leipää halvemmalla kuin olisi liiketaloudellisesti kannattavaa. Tuettu leipä maksaa 5 piasteria (n. 0,003 euroa).

Jo viime vuoden elokuussa presidentti Abdel Fattah al-Sisi ilmoitti, että tuetun leivän hinnan on aika nousta. Edellisen kerran sitä yritettiin vuonna 1977. Silloinen presidentti Anwar Sadat kuitenkin peruutti hinnankorotuksen, kun se synnytti mellakoita.

Leipuri Mohamed Elhady uskoo, että korotus toteutuu huhtikuussa. Se laskisi päivittäistä tuotantoa ja voittoja.

– Kun vehnän hinta nousee, hallitus vähentää tuettujen leipien määrää viidestä päivässä kolmeen tai nostaa viiden piasterin leivän hintaa. Ihmisten täytyy valita, joko syödä vähemmän tai maksaa enemmän, Elhady arvelee.

