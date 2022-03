@flint_neliseppo

Egyptissä ja Jordaniassa kuulusteluissa voidaan käyttää menetelmiä, jotka ovat Yhdysvalloissa laittomia, kuten kidutus ja perheenjäsenien uhkaaminen, Kansan Uutiset kertoi maaliskuussa vuonna 2002.

Yhdysvallat on lähettänyt salaa kymmeniä terrorismiyhteyksistä epäiltyjä kuulusteltaviksi maihin, joissa kidutus on sallittua, väittivät amerikkalaiset diplomaatit ja tiedustelulähteet maaliskuussa 2002.

Nimettöminä pysytelleet lähteet kertoivat Washington Postille, että epäiltyjä on viety esimerkiksi Egyptiin ja Jordaniaan, joiden tiedustelupalveluihin CIA:lla on läheiset suhteet. Siirroissa ei ole noudatettu lain vaatimia muodollisuuksia ja ne on tehty salassa oikeuslaitokselta ja medialta.

Se antaa meille mahdollisuuden saada tietoja terroristeilta tavoilla, joita emme voi käyttää Yhdysvaltain maaperällä, eräs amerikkalainen diplomaatti selitti Washington Postille.

Lähteet kertoivat, että vaikka kuulusteluista periaatteessa vastaavatkin paikalliset tiedustelupalvelut, useissa tapauksissa amerikkalaiset agentit ovat olleet tiiviisti mukana nyhtämästä al Qaeda -järjestöön kuulumisesta epäillyiltä tietoja terrori-iskuista.

– Syyskuun 11. päivän jälkeen tällaisia siirtoja on tapahtunut kaiken aikaa. Se antaa meille mahdollisuuden saada tietoja terroristeilta tavoilla, joita emme voi käyttää Yhdysvaltain maaperällä, eräs amerikkalainen diplomaatti selitti Washington Postille.

CIA ei kommentoinut väitteitä. Yhdysvaltain ulkoministeriö puolestaan ei kiistänyt eikä myöntänyt:

KU kertoi, ettei yhdysvaltojen käyttämä salaisten luovutusten taktiikka ole uusi. Jo vuosia amerikkalaisagentit ovat harrastaneet käytäntöä, jossa ulkomailla kiinnisaadut epäillyt on vaadittu luovutettaviksi ilman oikeuskäsittelyjä Yhdysvalloille.

Luovutuksen jälkeen epäillyt on yhtä salamyhkäisesti siirretty kuulusteltaviksi joko Yhdysvaltoihin tai sen sopivaksi katsomaan maahan. Näissä operaatioissa niin kansainvälinen kuin paikallinenkin laki on sivuutettu kylmästi, ja niiden yksityiskohdat ovat tarkoin vartioitua salaista tietoa.

Lisää tietoa vankikuljetuksista saatiin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin vuonna 2003.