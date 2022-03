Ilkka Solanterä

Lyhyen matkan lentojen lopettaminen EU:n alueella vähentäisi venäläisen öljyn tuonnin tarvetta noin kahden miljardin euron edestä.

Greenpeace Suomen mielestä Suomen päättäjien pitää välittömästi luopua tuista maakuntalennoille.

Greenpeacwe perustaa vaatimuksensa tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan lyhyen matkan lentojen lopettaminen EU:n alueella vähentäisi venäläisen öljyn tuontia noin kahden miljardin euron edestä.

Greenpeace Suomi vaatiikin hallitusta tuista luopumisen lisäksi kieltämään lyhyet lennot, jotka voidaan korvata junayhteydellä.

Yli neljännes EU:ssa poltettavasta öljystä on venäläistä.

Rahat Venäjän sodankäyntiin



Suomen hallitus sitoutui viime syksyn budjettiriihessä tukemaan Suomen sisäistä lentoliikennettä lähes 14 miljoonalla eurolla. Viime viikolla hallitus esitti maakuntalennoille vielä 17 miljoonan euron lisätukea. Pääministeripuolue SDP perusteli esitystä muun muassa sillä, ettei näille lennoille ole riittänyt kysyntää.

Greenpeace huomauttaa tiedotteessaan, että lyhyet lennot kiihdyttävät tarpeettomasti ilmastokriisiä, nyt on myös selvää, ja lisäksi tukevat Venäjän sotakassaa.

– Yli neljännes EU:ssa poltettavasta öljystä on venäläistä. Näin ollen lentäminen matkoilla, jotka taittuisivat muutamassa tunnissa junallakin, tukee Venäjän sotatoimia Euroopassa, Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Olli Tiainen sanoo.

– Siksi on irvokasta ja vastuutonta, että vielä Ukrainan sodan alettua hallituksemme on tekemässä päätöksiä, jotka lisäävät venäläisen öljyn kysyntää. Niille miljoonille olisi nyt todellakin tärkeämpää käyttöä kuin pönkittää Venäjän sotakassaa lennättämällä lähes tyhjiä koneita.

Laaja tuki Euroopassa



Greenpeacen keskiviikkona julkaistun analyysin mukaan lyhyiden lentojen lopettaminen EU:n alueella matkoilla, joilla raidevaihtoehto on jo olemassa, vähentäisi EU:n vuotuista öljyntuontia Venäjältä noin kahdella miljardilla eurolla. Lyhyen matkan lennot, joiden vaihtoehdoksi on jo olemassa kohtuullinen junayhteys, aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä noin 23,4 miljoonaa tonnia.

Ennen koronapandemiaa nämä lennot kuluttivat noin 4,35 miljoonaa tonnia kerosiinia vuodessa. Venäjä on EU:n suurin öljyn toimittaja, ja sen osuus EU:n öljyntuonnista on noin 27 prosenttia.

– Euroopan liikennejärjestelmä on riippuvainen öljystä. Tämä ruokkii veristä konfliktia ja ilmastokriisiä. Energiankulutuksen vähentäminen on nopein ja helpoin tapa lopettaa Putinin rahoitus ja torjua ilmastokriisiä, sanoo Greenpeacen EU Mobility For All -kampanjan tiedottaja Herwig Schuster.

Euroopan investointipankin tekemän tutkimuksen mukaan 62 prosenttia eurooppalaisista kannattaa lyhyen matkan lentojen kieltämistä. Suuri enemmistö on myös päivä- ja yöjunien kehittämisen kannalla.