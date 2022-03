IPS/Jennifer McKellar

Maaliskuun kolmantena päivänä vietetyn Maailman luontopäivän kunniaksi YK esitteli pysäyttäviä lukuja: tällä hetkellä miljoona kasvi- ja eläinlajia on sukupuuton kynnyksellä, ja lisäksi kolme neljännestä maa-alasta, 85 prosenttia kosteikoista ja kaksi kolmasosaa valtameristä on muuttunut merkittävästi huonompaan suuntaan ihmisen toiminnan seurauksena.

– Tänään kaikkialla maailmassa luonto on uhattuna. Neljännestä lajeista uhkaa sukupuutto, suurelta osin siksi, että olemme tuhonneet lähes puolet ekosysteemeistä, joissa ne elävät, YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi.

– Miksi me välitämme luonnosta? Meillä on moraalinen velvollisuus säilyttää maapallo, mutta sen lisäksi ihmiskunta on riippuvainen luonnon tarjoamista välttämättömistä tuotteista ja palveluista – alkaen ruuasta ja juomavedestä aina saasteiden hallintaan ja hiilisäiliönä toimimiseen. Vahingoittamalla luontoa vaarannamme oman hyvinvointimme, Guterres selitti.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto puolestaan täsmensi, että ruuan lisäksi luonto antaa meille lääkkeitä, polttoaineita, rakennusaineita ja vaatetusta. Lajikato ja elinympäristöjen rappeutuminen muodostaa uhkan koko ihmiskunnalle.

Koronavirus on kaiken jo aiemmin yleisesti tiedetyn päälle tuonut tietoisuuden eläinten ihmisiin levittämistä tartuntataudeista. Niiden todennäköisyys kasvaa, kun metsäkato, maankäytön muutokset, maanviljelyn ja karjankasvatuksen tehostuminen sekä laiton villieläinten kauppa lisääntyvät.

