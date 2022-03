Emma Grönqvist

Vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed edellyttää, että Ukrainassa ja Venäjällä opiskelleiden suomalaisten päästävä jatkamaan opintojaan Suomessa.

Vasemmistoliiton helsinkiläinen kansanedustaja Suldaan Said Ahmed on huolissaan Venäjällä ja Ukrainassa opiskelevien suomalaisten asemasta

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on keskeyttänyt monen nuoren opinnot. Nyt tarvitaan erityisjärjestelyjä, jotta näiden opiskelijoiden opintojen jatko Suomessa voitaisiin turvata, Said Ahmed sanoo.

Hän jätti tänään perjantaina eduskunnassa kirjallisen kysymyksen asiasta.

Miten tavoitetaan suomalaiset, jotka opiskelevat Ukrainassa tai Venäjällä?

Sekä Ukrainassa että Venäjällä



Ukrainassa on opiskellut sinne itsenäisesti tutkinto-opiskelijoiksi hakeutuneita suomalaisia opiskelijoita. Said Ahmediin on ollut yhteydessä esimerkiksi 42 Ukrainassa opiskelevaa suomalaista lääketieteen opiskelijaa. Myös Venäjällä suomalaiset yliopistojen opiskelijat sekä venäläisissä korkeakouluissa tutkinto-opiskelijoina olevat suomalaiset opiskelijat ovat hankalassa asemassa Venäjän sotatoimien vuoksi.

– Monet Ukrainassa ja Venäjällä opiskelleet suomalaiset opiskelijat ovat nyt tippuneet täysin tyhjän päälle, kun monen opinnot ovat keskeytyneet ja osalla aivan valmistumisen kynnyksellä, Said Ahmed sanoo.

ILMOITUS

– Nyt on tärkeää selvittää kaikki mahdollisuudet, jotta nämä opiskelijat pystyisivät tavalla tai toisella jatkamaan opintojaan Suomessa.

Missä jatkaa opintoja?

Said Ahmed kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miten Ukrainassa ja Venäjällä opiskelleiden suomalaisten opiskelijoiden opiskelujen jatkuminen Suomessa turvataan.

Lisäksi hän tiedustelee, miten ylipäätään tavoitetaan kaikki suomalaiset, jotka ovat itsenäisesti hakeutuneet opiskelemaan Ukrainaan tai Venäjälle.