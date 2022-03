Jarno Mela

Vasemmiston Kautto suree Yle-lain muutosta. ”Katkera pala”.

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, vasemmistoliiton kansanedustaja Juho Kautto?

– Omassa valiokunnassani eli liikenne- ja viestintävaliokunnassa eniten päänvaivaa on aiheuttanut Yle-lain muutos. Medialiitto teki 2017 Ylen tekstimuotoisista sisällöistä kantelun Euroopan komissiolle ja syytti niitä EU:n valtiontukisääntöjen vastaisiksi.

– Kuulimme lainvalmistelua varten monia eri asiantuntijoita ja kävimme asiasta paljon keskustelua omassa eduskuntaryhmässä sekä hallitusryhmien kesken valiokuntakokousten ulkopuolellakin. Parlamentaarisessa yhteistyössä kaikki eduskuntapuolueet päätyivät yhdessä ratkaisuun, jossa Ylen tekstisisältöjä rajoitettaisiin mahdollisimman vähän, emmekä lopulta pitäneet fiksuna olla yksin eri rintamassa.

”En halua elää sitä kuuluisaa ”sit kun -elämää.”

– Ylen toimintaa rajoittava lakimuutos oli sekä minulle henkilökohtaisesti että vasemmistoliitolle todella katkera pala, mutta emme halunneet ottaa sitä riskiä, että etenemällä EU-oikeuteen saattaisimme joutua supistamaan Ylen sisältöjä vielä enemmän. Valoisa puoli on, että Yle on valmistautunut muutokseen jo vuosia ja kokee selviävänsä asiasta hyvin pienin muutoksin.

– Lisäksi lakiin on saatu kattava lista poikkeuksia, joilla varmistetaan, ettei esimerkiksi vähemmistökielisiin sisältöihin tai oppimateriaaleihin kajota. Ylen rooli tasa-arvoa tuovana ja puolueettomana tiedonvälittäjänä on mitä merkittävin, ja meidän onkin tarkkaan seurattava lakimuutoksen vaikutuksia etenkin erityisryhmien tasavertaisen tiedonsaannin kannalta.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Minun sydäntäni lämmittivät lisätalousarviossa tehdyt panostukset liikenteeseen. Joukkoliikenne on kärsinyt koronasta huomattavasti, ja vasemmistoliitolle olikin hyvin tärkeää osoittaa määräraha joukkoliikennetoimijoiden jaloilleen nostamiseksi. Kattava ja tehokas joukkoliikenne vähentää päästöjä ja helpottaa ihmisten arkea etenkin nyt, kun polttoaineen maailmanmarkkinahinnat ovat korkealla. Joukkoliikenteen kuuluu toimia niin maalla kuin kaupungissakin, ja sen kehittämiseen meidän tulee entistä enemmän panostaa.

– Myös maakuntalentojen määräaikainen tuki oli tärkeä panostus maakuntien elinvoimalle, jotta elinkeinoelämä saa nopeat yhteydet pääkaupunkiseudulle ja maailmalle. Jatkossa lentojen pitää järjestyä markkinaehtoisesti, mutta tuki on perusteltua tässä tilanteessa, kun korona vielä vaikuttaa. Hallitusohjelma myös edellyttää pääkaupunkiseudun saavutettavuutta kolmessa tunnissa.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Tärkeimpiä asioita ovat olleet lisätalousarvio, ilmastolaki sekä ymmärrettävästi Ukrainan tilanne.

–Eduskuntaryhmämme pitää kokouksia tiiviisti ja seuraamme Ukrainan kriisiä. Puhuttavaa on paljon: tuki Ukrainalle, sotaa pakenevien suojelu, energia ja ruokaturva, rasismin lisääntyminen, turvallisuuspoliittinen linjamme.

– Mielestäni turvallisuuspoliittisia ratkaisuja pitää tehdä harkiten ja kaikki vaihtoehdot punniten eikä liiallisessa tunnekuohun ja pelon vallassa. Vasemmistoliitto haluaa olla järjen ja maltin ääni, ja haluamme monipuolisen ja perusteellisen selvityksen Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta hätiköityjen ratkaisujen sijaan. Vasemmistoliiton puoluehallitus onkin päättänyt aloittaa valmistelu- ja selvitystyön, jossa käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja ja arvioidaan niiden vaikutuksia Suomen ja Euroopan turvallisuuteen. Myös eduskunta käy kevään aikana keskustelun turvallisuusympäristön muutoksen vaikutuksista.

– Lisätalousarviolla hallitus jatkaa koronasta ja koronarajoituksista kärsivien alojen, yrittäjien ja työttömäksi joutuneiden tukemista. Vasemmistoliitto painotti neuvotteluissa erityisesti kulttuurin tukien ja työttömyysturvan poikkeusten merkitystä.

– Lisäksi eduskunta keskusteli tällä viikolla uudesta ilmastolaista, jonka tarkoitus on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Vasemmistoliitto on iloinen, että tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet on nyt kirjattu lakiin. Paljon on vielä tehtävää ihmisten ja luonnon pelastamiseksi ilmaston kuumenemiselta, mutta tähän lakiin voimme olla tyytyväisiä.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Ryhmämme esitti tällä viikolla miljonääriveroa, minkä olisin toivonut huomattavan laajemminkin! Miljonäärivero on varallisuusvero, joka koskisi yli miljoonan euron omaisuuksia.

– Varallisuuserot kasvavat koko ajan niin Suomessa kuin maailmallakin, ja vauraus ja valta keskittyvät entistä harvemman käsiin. Samalla meidän pitäisi kyetä ratkaisemaan monia globaaleja ja paikallisia ongelmia, kuten ilmastokriisi tai ikääntyvän väestön hoito.

– Vasemmistolta kysytään aina, mistä rahat hyvinvoinnin lisäämiseen. Ei tähän tarvita niin monimutkaisia kommervenkkejä. Erittäin hyvätuloisia verottamalla saisimme laajennettua veropohjaa etenkin, kun he maksavat tällä hetkellä tuloistaan suhteellisesti paljon vähemmän veroa kuin pienituloiset. Tämä olisi hyvä alku oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Ehdottamamme kaltainen varallisuusvero on jo käytössä monessa maassa.

Mikä on viikon kirjasi tai levysi?

– Kuuntelen paljon kirjoja, sillä se on itselleni mieluisa ja luonteva tapa. Tällä hetkellä on menossa Aki Hintsan kirja Tänään olen elossa. Kirja ei ole kovin kevyt, mutta antaa ajattelemisen aihetta ja asettaa oman elämän vaikeudet oikeisiin mittasuhteisiin. Kirja on vielä kesken, mutta mielestäni eräs sen keskeinen anti on, että elämä on tässä ja nyt.

– Meidän jokaisen kohdalla elämä voi tuoda eteen ylipääsemättömiä vaiheita, joita emme voi sivuuttaa, mutta voimme elää tässä hetkessä unelmia toteuttaen. Itselleni kirja on vahvistanut ajatuksia, että aika läheisten kanssa sekä realististen ja pienien haaveiden toteuttamisen aika on nyt, enkä halua elää sitä kuuluisaa ”sit kun -elämää”.