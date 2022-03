Seta ry

Kansalaisaloite on eduskunnan käsiteltävänä.

Seta vaatii täyskieltoa lakiin niin kutsuttuihin eheyttämistoimiin. Ne ovat seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun muuttamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Kielto ulottuisi myös näiden toimenpiteiden mainontaan ja markkinointiin.

Järjestö arvioi, että vaikka toiminta ei ole sallittua osana terveydenhuoltoa, tämä ei riitä ilmiöön puuttumiseen.

Seta julkaisi torstaina selvityksen, joka kokoaa yhteen tietoa eheyttämistoiminnasta sekä sen kieltämisen keinoista. Eheyttämistoiminnassa pyritään muuttamaan henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Setan tavoitteena on näiden toimien täyskielto.

”Ketään, joka on itse halunnut näitä toimenpiteitä, ei saa syyllistää.”

Kieltäminen ei riitä

Setan mukaan pelkkä haitallisen toiminnan kieltäminen ei riitä ilmiöön puuttumiseksi ja siihen liittyvän inhimillisen kärsimyksen lievittämiseksi. Se painottaa, että tarvitaan myös toimia, joilla voidaan auttaa ja tukea muutospyrkimysten kohteeksi joutuneita. Lisäksi tulisi lisätä sote-alojen ammattilaisten ja uskonnollisten yhteisöjen tietoutta toiminnan haitallisuudesta.

– Eheyttämistoimet ovat haitallisia, epäeettisiä ja loukkaavat ihmisoikeuksia. Tieteellisen tutkimusnäytön perusteella seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä ei voida tällaisten hoitojen välityksellä muuttaa. Eheytystoimet aiheuttavat sateenkaari-ihmisille pitkäaikaista haittaa ja kuormittavat mielenterveyttä, Setan varapuheenjohtaja Pekka Rantala sanoo.

Kansainvälinen trendi

Pyrkimys kieltää tai rajoittaa eheytystoimintaa on edennyt useassa maassa ja asia on nostettu ihmisoikeuksista käytävään keskusteluun myös kansainvälisillä foorumeilla. Suomessa Ehjänä syntynyt -kansalaisaloite eheytystoiminnan kieltämiseksi on käsiteltävänä eduskunnassa.

– Eheytystoimintaa pyritään kieltämään nyt useassa maassa ja lainsäädännön haasteisiin sekä toiminnalle altistuneiden tarpeisiin on vihdoinkin alettu heräämään. Toivottavasti tätä työtä ja tietoa osataan hyödyntää myös eduskunnassa, Setan selvityksen laatinut uskontotieteen maisteri, tutkija Peik Ingman sanoo.

Joissakin maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, kiellot suojaavat ainoastaan alaikäisiä. Kansainvälisen kyselyn mukaan yli 63 prosenttia eheytystoimintaan osallistuneista on yli 18-vuotiaita.

– Eheyttämistoimien kieltämistä lailla pidetään yhä enemmän tarpeellisena. Kielto, joka koskisi vain alaikäisiä, ei kuitenkaan suojaa toimintaan osallistuvien suurinta ihmisryhmää. Ingman arvioi.

Vapaaehtoisuuden ongelma

Eheytystoimintaa ilmiönä monimutkaistaa sateenkaari-ihmisten oma aktiivisuus muutospyrkimyksissä. Monet sateenkaari-ihmiset syntyvät yhteiskuntiin, yhteisöihin ja perheisiin, joissa heidän annetaan ymmärtää olevan vääränlaisia tai vajavaisia ja siksi myös uhkia yhteisöilleen.

– Tiedon lisääminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta on ensiarvoisen tärkeää. Ketään, joka on itse halunnut näitä toimenpiteitä, ei saa syyllistää tai stigmatisoida, Rantala painottaa.

Setan tavoitteena on, että eheyttämistoimilta suojataan kaikenikäisiä sateenkaari-ihmisiä riippumatta siitä, onko henkilö antanut tietoisen suostumuksensa niihin. Tämä oli myös Iso-Britanniassa vuonna 2021 tehdyn lainsäädäntöä ohjeistavan selvityksen keskeinen viesti.

– Painostettujen ja haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden vapaus ja arvokkuus voidaan riistää heiltä tulkitsemalla ohjattuja sanomisia vapaaehtoiseksi suostumukseksi, Ingman toteaa.