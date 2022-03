Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi torstaina Turkissa Mariupolin synnytys- ja lastensairaalan eilistä tuhoamista. Hänen mukaansa Venäjän armeija iski siihen tietoisesti ja tarkoituksella. Lavrov väitti, ettei kyseistä rakennusta käytetty enää sairaalana vaan se oli Ukrainan sotilaiden hallussa ja sotilaskohde.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zeleskyi piti iskua todistuksena siitä, että käynnissä on ukrainalaisten kansanmurha.

Hän myös julkisti videomateriaalia tuhotusta sairaalasta.

Alla oleva kuva ei tue Lavrovin väitettä.

Pregnant Ukrainian woman evacuated after the Russian Army launched an airstrike against the maternity ward in Mariupol today.

This is all Putin’s work. pic.twitter.com/bIwbdqyfC3

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 9, 2022