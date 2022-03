Venäjä tuhosi keskiviikkona piiritetyn Mariupolin synnytys- ja lastensairaalan. Tämänhetkisten tietojen mukaan iskussa haavoittuneita on 17. Vielä ei tiedetä, mitä raunioista paljastuu.

Tuhot näkyvät Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin jakamassa videossa.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022