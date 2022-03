Lehtikuva/Mauro Pimentel

Kommentti: Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jälleen osoittanut yhteiskuntien valmiuden nopeisiin muutoksiin. Niitä pitäisi vielä nähdä ilmastokriisiin vastaamisessa.

Venäjän täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt kohta kaksi viikkoa. Sodan aiheuttamista yhteiskunnallisista muutoksista on kirjoitettu paljon – esimerkiksi Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi maan nostavan puolustusbudjettiaan kahteen prosenttiin.

EU puolestaan on saanut rivinsä yhtenäisiksi ja asettanut Venäjälle voimakkaita pakotteita. Toki on hyvä huomata, että energiasektori on lähes kokonaan jätetty pakotteiden ulkopuolelle.

Venäjän käynnistämän sodan aloittanut kriisi on jälleen osoittanut, että mailla on valmius nopeisiin muutoksiin, kun halua löytyy. Samalla se on jälleen osoittanut, että tiedotusvälineissä yksi iso aihe jyrää helposti kaiken muun.

Venäjän joukkojen riehuessa Ukrainassa on julkaistu kaksi merkittävää tutkimusta, jotka liittyvät ilmastokriisiin ja luontokatoon. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tutkimuksessa osoitettiin, että maailma on vauhdilla matkalla täyttä katastrofia.

– Meillä on kapea ja nopeasti sulkeutuva aikaikkuna sille, että voisimme turvata kaikille ihmisille kestävän tulevaisuuden. En tiedä, voiko tämän vakavampaa viestiä saada tiedeyhteisöltä, tiivisti vasemmistoliiton Mai Kivelä KU:lle.

Maanantaina puolestaan kerrottiin tutkimuksesta, joka osoitti Amazonin sademetsän olevan lähellä niin sanottua keikahduspistettä. Jos se ylittyy, sademetsä tuhoutuu vähitellen ja kiihdyttää entisestään ilmastokriisiä. Keikahduspisteen ylittyminen tarkoittaa muutoksen olevan peruuttamaton.

Sota on saanut poliitikot puhumaan tarpeesta vauhdittaa fossiilisten polttoaineiden lopettamista. Kuten nämä kaksi raporttia osoittavat, olemme eläneet kulutusjuhlaa liian pitkään. Olennainen osa kulutusjuhlaa on ollut liiallinen lihansyönti, mikä osaltaan selittää Amazonin sademetsän tuhoa.

Mutta Mai Kivelän sanoin, luovuttaa ei voi, eikä lamautuminen muutenkaan kannata.

– Sekä koronapandemia että Ukrainan tapahtumat ovat osoittaneet, että yhteiskunnat ja maat pystyvät toimimaan yhdessä hyvinkin nopeasti, jos vain on tarpeeksi tahtoa. Ja kun tiedämme ratkaisut, on toivoa.

– Vaikka emme onnistuisi kaikessa ilmaston suhteen, joka ikinen päästötonni vaikuttaa siihen, kuinka ilmastokriisi kiihtyy. Tässä ei joko onnistuta tai epäonnistuta täydellisesti, vaan jotain siltä väliltä. Sillä on todella suuri merkitys, missä kohdassa siellä välillä olemme.