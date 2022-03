Jarmo Lintunen

Vasemmistonuoret tukee sote-alan lakkoja ja vaatii parempaa palkkaa naisvaltaisille aloille – ”Työtaistelu on naisten taistelu”

Naisvaltaisten alojen palkkakuoppa on kestämätön, toteaa Vasemmistonuoret Naistenpäivän kannanotossaan.

Torstaina 3.3. ammattiliitot Tehy ja SuPer jättivät lakkovaroituksen tuloksettomien työmarkkinaneuvottelujen jälkeen. Kaksi viikkoa kestään lakon on määrä alkaa 18. maaliskuuta ja se koskee kuutta sairaanhoitopiiriä ja sen alaisuuteen kuuluvat muun muassa lähi- ja sairaanhoitajat. Myös ammattiliitto Talentian jäsenet ovat ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa. Vasemmistonuoret tukee julistettuja työtaisteluja ja vaatii sosiaali- ja terveysalan palkkakuopan korjaamista.

Naisvaltaisten alojen palkkakuoppa on järjestön mukaan kestämätön.

Koronaviruspandemia on osoittanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset korvaamattomiksi. Kyseisten ammattiryhmien arvostus on osoitettava palkkakuopan korjaamisella, ei Finlandia-talon valaistulla seinällä. Aluevaaleissa kaikki puolueet puhuivat hoitajien aseman parantamisen puolesta. Nyt on aika muuttaa sanat teoiksi. Vasemmistonuorten kannanotossa todetaan.

Lisää rahaa hyvinvointialueille

– Hyvinvointialueille on suunnattava rahaa niin, että sote-alan työolot ja palkat saadaan kuntoon. Tuemme ammattiliittoja työtaisteluissa ja vaadimme työnantajilta konkreettisia toimia tilanteen parantamiseksi, sanoo Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen.

Naisvaltaisten alojen töitä, kuten hoito- ja sosiaalityötä ja varhaiskasvatusta väitetään “kutsumusammateiksi”. Kutsumus ei kuitenkaan tuo leipää pöytään, Vuorinen muistuttaa.

ILMOITUS

– Naisten tekemää työtä pidetään toistuvasti itsestäänselvyytenä niin työpaikoilla kuin kotona. Joskus jopa ajatellaan, että naimisiin mentyään naisen ei tarvi enää olla taloudellisesti riippumaton. Naisten palkkoja alhaisena pitäneen palkkasäätelyn seurauksista on päästävä eroon.

Hoivaviettiin turha vedota

– Hoivaviettiin vetoaminen on näiden alojen ammattilaisten seksististä halveksuntaa. Työstä on saatava asianmukainen palkka. Mikään luonnonvoima ei oikeuta naisvaltaisten alojen palkkakuilua, vaan sen ylläpitäminen on poliittinen valinta, toteaa Vasemmistonuorten hallituksen jäsen Maiju Salminen.

Naisten asema työelämässä on aina ollut keskeinen osa Naistenpäivää. Naiset ovat alusta alkaen muodostaneet ammattiyhdistysliikkeen ja muiden kansalaisoikeusliikkeiden selkärangan. Naisvaltaisten alojen palkkakuoppa osoittaa kannanoton mukaan konkreettisesti, että työväenliikkeen taistelu oikeudenmukaisemman talouden puolesta on jatkuttava.