Pekka Pajuvirta

PAMin tutkimuspäällikkö Antti Veirto korostaa, että asiakasväkivalta ja häirintä aiheuttavat työelämässä laadullisia haasteita eli ne vaikuttavat siihen, kuinka motivoituneita työntekijät ovat ja viihtyvätkö työssään.

Viime vuoden lopulla 16.11. – 6.12. tehdyn PAMin jäsenkyselyn mukaan viimeisen 12 kk:n aikana sanallista tai fyysistä väkivaltaa taikka häirintää oli naisista kohdannut 66 prosenttia ja miehistä 55 prosenttia.

Myyjistä 82 prosenttia oli kohdannut viimeisen vuoden aikana asiakkaiden heihin kohdistamaa epäasiallista käytöstä. Yleisintä oli sanallinen väkivalta, kuten nimittely ja huutaminen. Ravintolatyöntekijöistä 63 prosenttia on kokenut vuoden aikana asiakkaiden heihin kohdistamaa epäasiallista käytöstä.

Väkivallan tai häirinnän kohteeksi joutuminen yleisintä turvallisuusalalla.

Alle 30 vuotiaista naisista 58 prosenttia oli kohdannut seksuaalista häirintää viimeisen 12 kk:n aikana. Saman ikäisistä miehistä 17 prosenttia. Aloista majoitustyöntekijät ovat ryhmä, joka on kohdannut eniten (56 prosenttia) seksuaalista häirintää, toiseksi eniten myyjät (49 prosenttia).

Jäsenkyselyyn vastasi 4110 PAMin jäsentä. Vuoden 2021 jäsenkyselyn aiheina olivat muun muassa asiakasväkivalta ja häirintä, korona, toimeentulo, työttömyys, työelämä, työaikamuodot, ja koulutus ja tauot.

Toimeentulohuolia paljon koronan vuoksi

Kysely kertoo, että vastaajista 66 prosentilla on ollut koronasta johtuvia huolia toimeentuloonsa liittyen ja että vastaushetkellä työssä olleista 44 prosenttia on ollut vuoden 2020 alun jälkeen työttömänä ja/tai lomautettuna.

Vastaushetkellä marava-alalla työskennelleistä 78 prosenttia on ollut viimeisen kahden vuoden aikana työttömänä ja/tai lomautettuna. Ravintolatyöntekijöistä 81 prosenttia on ollut työttömänä ja tai lomautettuna.

Viimeisen kahden vuoden aikana työpaikkaa vaihtaneista 30 prosenttia oli tehnyt sen koronan seurauksena.

Nollatuntisopimukset nousussa

Häirintäilmiön ja koronan vaikutusten lisäksi Veirto nostaa kyselyn tuloksista esiin palkallisen koulutuksen vähentymisen ja nollatuntisopimukset. Lisäksi kyseli vahvistaa, että ikä vaikeuttaa monen työllistymistä.

Nollatuntisopimusten määrä on nuossut, vuonna 2017 tehdyn jäsenkyselyn jälkeen kaikilla aloilla. Kiinteistöpalveluissa jo joka kolmas osa-aikainen on nollatuntisopimuksella.

Aikaisempaa harvempi PAMin aloilla työskentelevä pääsee osallistumaan koulutukseen siten, että saa koulutusajalta palkkaa.

– Tämä suuntaus on huoletuttava. Koulutus kääntyi laskuun jo vuonna 2016. Osaltaan asiaan varmaan viime vuosina on vaikuttanut korona-aika, jolloin on ollut paljon lomautuksia ja lopuilla taas kova kiire ainakin kaupanalalla, Veirto pohtii.

Työ ja yhteisö yhä tärkeämpiä

Vaikeista koronavuosista huolimatta vastaajista 76 prosenttia ilmoittaa olevansa tyytyväinen työhönsä ja elämäänsä yleensä 82 prosenttia.

Veirto viittaa aiempaan mara-alan kyselyyn, joka kertoi siitä, että työyhteisö on tullut yhä tärkeämmäksi, samoin työ.

– Tämän kyselyn vastaukset jatkavat samalla linjalla. Näyttää siltä, että kun ympärillä kuohuu ja toisilta on työt menneet, niin ollaan tyytyväisempiä siihen mitä itsellä on.

Viime syyskuussa PAMilaisten keskiansio oli 2 081 euroa. Osa-aikaista työtä esimerkiksi marava-aloilla tekevien keskiansio kuussa oli 1653, vastaava bruttotulo kokoaikaisilla oli 2308 euroa.