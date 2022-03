Vankilassa oleva venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi julkaisi tiistaina Twitterissä uuden viestiketjun, joka antaa viitteitä siitä, että moskovalaisten näkemys Ukrainan sodasta muuttui radikaalisti viikossa. Ensimmäisenä päivänä Venäjän hyökkäyksen jälkeen pääsyyllisenä konfliktiin pidettiin länttä. Viikkoa myöhemmin syylliseksi oli noussut Venäjä.

Navalnyin mukaan gallup on online-kyselyinä moskovalaisille internetissä. Vastaajia oli neljänä päivänä tehdyissä kyselyissä 700. Valtakunnallisia johtopäätöksiä siitä ei voi vetää.

Lyhyessä gallupissa ensimmäinen kysymys koski Venäjän roolia konfliktissa. Ensimmäisenä päivänä sitä piti aggressiivisena alle kolmasosa vastaajista, mutta 3. maaliskuuta jo yli puolet. Samaan aikaan Venäjää vapauttajana pitävien osuus laski vain hieman.

4/14 We can observe rapid shifts in the evaluation of Russia’s role in the war. The share of respondents who view Russia as the aggressor doubled, while the share of those considering Russia a “peace-maker” halved. pic.twitter.com/Rw7ORosVpH

