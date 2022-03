Lehtikuva/Louisa Gouliamaki

Ukrainalaiset eivät näytä haluavan Venäjän ”vapauttamiksi”.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi maanantaina, millä ehdoilla Venäjä on valmis lopettamaan sodan Ukrainassa välittömästi, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Ehdot ovat lyhyesti nämä: Ukraina lopettaa sotatoimet, muuttaa perustuslakiaan niin, että maa pysyy neutraalina, tunnustaa Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavallat” itsenäisiksi valtioiksi sekä tunnustaa Krimin kuuluvan Venäjälle.

Peskov kertoi Reutersille puhelinhaastattelussa, että Ukraina on tietoinen rauhanehdoista. Ukraina ei heti reagoinut asiaan.

Kreml julkisti vaatimuksensa samaan aikaan, kun Venäjän ja Ukrainan edustajien on määrä aloittaa kolmas neuvottelukierros sodan lopettamiseksi.

Venäjän hyökkäyksessä, sen omassa kielenkäytössä ”erikoisoperaatiossa”, on menossa 12. päivä.

Venäjä on Vladimir Putinin aiempien sanojen mukaan vapauttamassa Ukrainaa ”natsihallinnosta”. Peskovin maanantaina kertoman mukaan Venäjällä ei kuitenkaan ole yllä kerrottua laajempia aluevaatimuksia Ukrainalta.

Venäjän jo valtaamilta alueilta on tullut paljon kuvaa siitä, että paikalliset asukkaat eivät halua tulla Venäjän ”vapauttamiksi”. Tällaista videota levitettiin tänään Meritopolin kaupungista:

Ukrainians rally in occupied Melitopol, Zaporizhzya oblast. Russians may temporarily occupy Ukrainian cities, but they can’t hold them #StopRussia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/MkWeDB9c6l — UkraineWorld (@ukraine_world) March 7, 2022

Aiemmin tänään Venäjä julkisti listan sille epäystävällisistä maista. Listalla on 48 maata tai aluetta, myös Suomi. Listalle joutuneiden maiden kansalaisten ja yritysten on jatkossa saatava ”ulkomaisten investointien komission” hyväksyntä liiketoimilleen Venäjällä. Asialla ei ole merkitystä, koska käytännössä kaikki suomalaiset yritykset ovat vetäytyneet Venäjältä. Viimeksi tänään maanantaina asiasta ilmoitti Valio.

YK:n mukaan jo 1,7 miljoonaa ukrainalaista on lähtenyt sotaa pakoon. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto tiedotti maanantaina, että helmikuun 24. päivän jälkeen ainakin 406 siviiliä on kuollut Ukrainassa. Lisäksi loukkaantuneita on 801.