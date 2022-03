Lehtikuva/Tommi Anttonen

Työt seisahtuvat kahdeksi päiväksi muun muassa kouluissa ja sosiaalialalla maaliskuun lopulla ellei sopimusta synny.

Kunta-alan lakko koskee ensi vaiheessa koskee Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja 23.–24. maaliskuuta, ellei sopimusratkaisua synny sitä ennen.

Lakko koskisi kahdessa kaupungissa yli 2 200:aa OAJ:n jäsentä.

– Vaikka olemme edelleen keskellä pandemiaa ja Ukrainan sodan rinnalla tämä kaikki on pientä, kriisin keskelläkin on tärkeää huolehtia paitsi arjen jatkumisesta myös tulevaisuuden rakentamisesta, OAJ:n ja neuvottelujärjestö Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Palkkaohjelma, palkankorotukset ja sopimuskauden pituus ovat täysin auki.

Lakkovaroitus on Luukkaisen mukaan annettu, jotta junnaamaan jääneet sopimusneuvottelut vauhdittuisivat ja ratkaisuun päästäisiin mahdollisimman nopeasti.

OAJ tavoittelee opettajille muun muassa monivuotista palkkaohjelmaa, ansiokehityksen turvaavia palkankorotuksia sekä työmäärän rajaamista.

– Neuvotteluissa ovat edelleen auki kaikki kriittiset kohdat, kuten palkkaohjelma ja OVTES-sopimuksen tavoitteet. Myös palkankorotukset ja sopimuskauden pituus ovat edelleen täysin auki, ja ne tarvitaan, jotta alan vetovoima turvataan, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

Lakkoon on osallistumassa myös sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Sekin tavoittelee monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on korvattava, ja työajalla on saatava ruokailla joutuisasti.

– Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden eli sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, kuntoutuksen ohjaajien ja geronomien palkat eivät vastaa työn yhä lisääntyvää vaativuutta. Työstä on maksettava kunnon palkka, jos halutaan, että ala ei ajaudu kriisiin, sanoo Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

OAJ:n Luukkaisen mukaan opettajat ovat jo vuosia kantaneet ylimääräistä kuormaa muun muassa koronapandemian vuoksi. Nyt myös Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanotto on tuomassa lisää painetta opettajien työhön.

– Opettajien työkuorma on kasvanut hälyttävästi. Kuormituksen kasvu on saatava katkaistua ja työssäjaksaminen otettava vakavasti. Opettajat rakentavat tulevaisuutta, ja on koko Suomen etu, että meillä on jatkossakin maailman parhaat opettajat.

Akavan Erityisalojen lakonuhka ulottuu Rovaniemen ja Jyväskylän kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluihin.

– Kuntien palkkalistoilla olevan korkeakoulutetun kirjastonhoitajan kokonaisansio on keskimäärin 2 757 euroa ja museoamanuenssin 2 832 euroa. AMK-tutkinnon suorittaneen nuoriso-ohjaajan 2 547 euroa kuukaudessa ja kulttuurituottajan 2 828 euroa kuukaudessa. Nämä palkat eivät ole missään suhteessa työn vaativuuteen, edellytettyihin vastuisiin ja koulutukseen, sanoo järjestön neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari.