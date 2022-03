Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että neljässä Ukrainan kaupungissa avattiin humanitaariset käytävät siviilien vetäytymiselle maanantaina aamupäivällä. Tulitauon oli määrä astua voimaan siviilien vetäytymiseksi Kiovasta, Harkovasta, Sumysta ja Mariupolista.

Viikonloppuna käytävien avaaminen piiritetystä satamakaupunki Mariupolista epäonnistui kaksi kertaa, koska Venäjän joukot eivät kunnioittaneet tulitaukoa. Kaupungissa asuu noin 400 000 ihmistä.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön mukaan humanitaarinen tilanne Mariupolissa on katastrofaalinen, koska kodeissa ei ole juoksevaa vettä eikä sähköjä.

Venäjällä järjestettiin sunnuntaina laajoja mielenosoituksia sotaa vastaan huolimatta viranomaisten kovenevista otteista.

Mediatietojen mukaan mielenosoituksia järjestettiin 56 kaupungissa ja niissä pidätettiin yli 4 000 henkilöä.

Venäjällä hyväksyttiin perjantaina laki, jonka mukaan ”väärien tietojen” levittämisestä ”erikoisoperaatiosta” eli Putinin sodasta voi saada jopa 15 vuotta vankeutta.

Presidentti Vladimir Putin sanoi puhelinkeskustelussa Turkin presidentille Recep Tayyip Erdoganille, että sota loppuu vasta, kun Ukraina on suostunut Venäjän vaatimuksiin. Puhelinkeskustelun jälkeen julkaistun Putinin lausunnon mukaan Venäjä tekee kaikkensa suojellakseen siviilejä ja kohdistaa iskunsa vain sotilaskohteisiin.

Lukuisat Ukrainasta julkaistut videot kertovat aivan muuta. Kaupungeissa vallitsee kauhu ja sunnuntaina kerrottiin jo 1,5 miljoonan ihmisen paenneen maasta Venäjän hyökkäystä. Wall Street Journal kertoi maanantaina Venäjän värväävän Syyriasta kaupunkisodankäynnin osaajia, joten entistäkin raaemmat taistelut ovat odotettavissa.

Russia's war against #Ukrainian men, women, children and babies. This the shelling yesterday in the town of Irpin, close to #Ukraine's capital Kyiv. Shelling which killed a family of four - all struck down by one mortar shell. BBC report https://t.co/3Azf1hLVSO pic.twitter.com/g1OLW85OaW

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) March 7, 2022