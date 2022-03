IPSTV

Latinalaisen Amerikan korruptoituneimmat maat on listattu

Korruptiota tutkiva Transparency International -järjestö on julkaissut 180 maan listauksen, jossa pannaan valtioita järjestykseen sen mukaan, miten laajaa korruption koetaan olevan niissä. Latinalainen Amerikka ja Keski-Amerikka pärjäävät tässä kisassa yleisesti ottaen kehnosti.

Corruption Perception Index (CPI) pohjautuu paikallisten asiantuntijoiden, liiketoiminta-analyytikkojen ja kansainvälisten järjestöjen arvioihin siihen, miten yleisiä ovat lahjonta, julkisten varojen kavaltaminen, omia etujaan ajavat viranomaiset ja eturistiriidat sekä millainen on korruption paljastajille suotu lainsuoja.

CPI pisteyttää maita nollasta sataan. Sata pistettä tarkoittaisi, ettei korruptiota havaita laisinkaan. Viisikymmentä pistettä tai vähemmän puolestaan kertoo räikeästä korruptiosta. Koko maailman keskiarvo on 43 pistettä.

Venezuela vetää pohjat



Yhdeksäntoista Latinalaisen Amerikan maata jää alle koko maailman keskiarvon. Keskimääräinen pistemäärä on 37. Heikoimmin pärjää Venezuela, joka on seitsemättä vuotta peräkkäin läntisen pallonpuoliskon korruptoitunein valtio. Pisteluku 14 on sen kaikkien aikojen alhaisin ja pudottaa Venezuelan jopa Afganistanin ja Pohjois-Korean alapuolelle.

Amerikkojen järjestäytynyttä rikollisuutta tutkivan InSight Crime -järjestön mukaan Venezuelasta on käytännössä tullut mafiavaltio. Viranomaiset ja turvallisuusjoukot ovat kaikilla tasoilla sekaantuneet rikolliseen toimintaan. Valtion varoja ryövätään sumeilematta. Huumeiden salakuljetus, laiton kaivostoiminta sekä muu talousrikollisuus ovat laajalle levinneitä.

Venezuelan viranomaisten tiedetään tekevän yhteistyötä rikollisjengien kanssa. Turvallisuusjoukot ovat liittoutuneet kolumbialaisen ELN-sissiryhmän kanssa ottaakseen hallintaansa Amazonin laittomat kultakaivokset. Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Venezuelan mädännäisyys yltää politiikan huipulle asti: ministeriö on syyttänyt presidentti Nicolás Maduroa itsevaltaisen hallinnon pystyttämisen lisäksi muun muassa huumeiden salakuljetukseen sekaantumisesta.

Nicaragua ja El Salvador alamäessä



Venezuelan jälkeen seuraavina ovat Haiti ja Nicaragua, jotka molemmat saavat 20 pistettä. Haitille 20 pistettä merkitsee hienoista parannusta entiseen, mutta Nicaragualle se on alhaisin pistemäärä tähän asti. Luisuma ei yllätä, sillä varmistellessaan valintaansa neljännelle kaudelleen presidentti Daniel Ortega hyödynsi mieleisekseen muokkaamaansa oikeuslaitosta poliittisten vastustajien vaientamiseen.

Myös Honduras vajosi alhaisimmalle tasolleen tähän asti. Hondurasin 23 pistettä asettaa sen samalle viivalle Irakin kanssa. Osasyylliseksi voidaan osoittaa yksi henkilö, entinen presidentti Juan Orlando Hernández, jota syytetään huumeiden salakuljetuksesta. Guatemalan pistemäärä 25 pysyi ennallaan.

Alueen muista valtioista globaalin keskiarvon alle jäävät Paraguay, Dominikaaninen tasavalta, Bolivia, Meksiko, El Salvador, Panana, Ecuador, Peru, Brasilia, Argentiina, Kolumbia, Guyana, Surinam, Trinidad ja Tobago.

El Salvadorin alamäki heijastelee korruption lisääntymistä presidentti Nayib Bukelen hallinnossa. Hallitus muun muassa hajotti rankaisemattomuuden vastaisen kansainvälisen komission sen jälkeen, kun korruptiota tutkiva komissio alkoi tarkastella useiden hallinnon jäsenten koronahätärahoituksen väärinkäyttöä. Lisäksi kahta Bukelelle läheistä viranomaista syytetään sopimusten tekemisestä katujengien kanssa.

Keskiarvon ylittäjät



Karibian mailla menee hieman keskimääräistä paremmin: kymmenestä listatusta kuusi pääsee yli viidenkymmenen pisteen, joskaan yksikään ei yllä yli 65:n.

Jamaika (44 pistettä) ja Kuuba (46) ylittävät rimaa hipoen globaalin keskiarvon. Uruguay. Chile, Costa Rica, Barbados, Bahama, Saint Vincent ja Grenadiinit, Saint Lucia, Dominica ja Grenada pääsevät yli 50:n.

Kuuban suhteellisen alhainen pistemäärä heijastelee korruption vastaisten toimien tehoa, vaikka poliittinen korruptio on silti yhä ongelma. Myös lehdistönvapauden rajoitukset vaikuttavat käsityksiin korruption yleisyydestä.

Karibian maiden hyvä pisteytys kielii, ettei korruptiota koeta suureksi ongelmaksi. Alue tunnetaan kuitenkin rahanpesun keskuksena, ja rahanpesulla on taipumus lisätä korruptiota.

