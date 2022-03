Lehtikuva/Natalia Kolesnikova

”Putinille on lähetettävä selvä ja horjumaton viesti.”

Kolme pohjoismaista vasemmistopuoluetta tuomitsevat jyrkästi Venäjän laittoman hyökkäyksen Ukrainan suvereeniin valtioon, mielivaltaisen sodankäynnin ja siviileihin kohdistetut iskut.

Puolueiden puheenjohtajat kokoontuivat Euroopan parlamentissa Brysselissä keskiviikkona 2.3. Paikalla olivat Mai Villadsen Tanskan punavihreästä allianssista, Nooshi Dadgostar Ruotsin vasemmistopuolueesta ja Li Andersson vasemmistoliitosta.

He vaativat hyökkäyksen ja Venäjän kaiken sotilaallisen toiminnan välitöntä lopettamista Ukrainassa ja EU:ta tiukempien pakotteiden käyttöönottoa.

Meidän on lähetettävä Putinille erittäin selkeä ja horjumaton viesti kiristämällä olemassa olevia pakotteita.

– Meidän on lähetettävä Putinille erittäin selkeä ja horjumaton viesti kiristämällä olemassa olevia pakotteita. Venäjän tuhoisan hyökkäyksen suurimmat uhrit ovat Ukrainan viattomat siviilit. Meidän on tuettava heitä heidän taistelussaan, painostettava Putinia mahdollisimman paljon ja toivottava nopeaa loppua tälle hulluudelle, Mai Villadsen sanoi.

Puoluejohtajien mukaan Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on jo mahdollisesti ollut kauaskantoisia vaikutuksia Euroopan ja monien muiden maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

– Nykyisen kriisin aikana Eurooppa on osoittanut suurempaa yhtenäisyyttä kuin ehkä koskaan ennen. Meidän on rakennettava yhteistä solidaarisuuttamme puolustaaksemme ihmisoikeuksia, demokratiaa ja tasa-arvoa. Tähän sisältyy Venäjän ja Valko-Venäjän demokratialiikkeiden tukeminen, Li Andersson sanoi.

– Kriisi on tehnyt näkyväksi myös heikkoutemme. On selvää, että meidän on vahvistettava joustavuuttamme ja kestävyyttämme, myös vihreän energian osalta. Putinin ei pitäisi pystyä pitämään meitä panttivankeina, Nooshi Dadgostar jatkoi.

”Turvapaikka aseistakieltäytyjille”



Pohjoismaiden vasemmistopuolueen johtajat tekivät kokouksessa useita esityksiä.

Ne kehottavat EU:ta ottamaan käyttöön tiukempia pakotteita ja kohdistamaan niitä Putinia tukeviin oligarkkeihin sekä varmistamaan, ettei yksikään venäläinen pankki jää pakotejärjestelmän ulkopuolelle. Lisäksi he kehottivat lopettamaan venäläisen kaasun ja öljyn tuonnin EU:hun.

Toiseksi puoluejohtajat kehottivat EU:ta ryhtymään välittömästi vihreisiin investointeihin uusiutuvaan energiaan energiariippumattomuuden varmistamiseksi.

Kolmanneksi he kehottivat EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan sodanvastaisia ​​liikkeitä, jotka protestoivat Putinin hyökkäystä Ukrainaan Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Neljänneksi vasemmistojohtajat korostivat, että EU:n jäsenvaltioiden on kohdeltava kaikkia Venäjän hyökkäystä Ukrainassa pakenevia ihmisiä heidän kansallisuudestaan ​​tai etnisyydestään riippumatta oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti ja myöntämään tarvittaessa turvapaikan.

Viides vaatimus oli EU:n jäsenvaltioiden suoja ja turvapaikka venäläisille ja valkovenäläisille, joita vainotaan sodan vastustamisen vuoksi sekä venäläisille ja valkovenäläisille aseistakieltäytyjille.

Puolueiden johtajien kokouksen alkuperäinen syy oli pohtia tapoja vahvistaa yhteistyötä nykyaikaisten demokraattisten vasemmistopuolueiden välillä Pohjoismaissa ja EU:ssa.