Venäjä on saanut Ukrainassa haltuunsa 300 000 asukkaan Hersonin kaupungin. Asian vahvisti Hersonin kaupungin pormestari Ihor Kolyhaijev Facebook-sivuillaan.

Kyseessä on ensimmäinen merkittävä ukrainalaiskaupunki, jonka Venäjä on saanut hallintaansa.

The New York Timesin mukaan kymmenkunta aseistautunutta venäläisupseeria marssi keskiviikkona Hersonin kaupungintalolle ja ilmoitti, että kaupungin johtoon asetetaan samanlainen hallinto kuin Itä-Ukrainan separatistialueilla.

Novaja Gazeta julkaisi silminnäkijäkuvauksen Hersonista. Siinä kerrotaan muun muassa, että ”kaupungissa ei pommitettu vain SBU-rakennusta, vaan myös koulua, Fabrika-ostoskeskusta ja useita asuinrakennuksia. [Venäjän puolustusministeriö on toistuvasti todennut, ettei se ammu siviilikohteita – Toim.] Nyt ihmiset vain jäävät kiinni kaduilta ja laitetaan johonkin bussiin. En tiedä miksi”.

YK:n yleiskokous hyväksyi keskiviikkona valtavalla äänten enemmistöllä päätöslauselman, jossa Venäjää vaaditaan vetämään joukkonsa pois Ukrainasta. Venäjän rinnalla sitä vastustivat ainoastaan hylkiövaltiot Valko-Venäjä, Pohjois-Korea, Eritrea ja Syyria. Esimerkiksi Kiina äänesti tyhjää. 141 maata äänesti päätöslauselman puolesta.

Maailmalla paljon huomiota on herättänyt video, jossa Pietarissa sotaa vastustanut Leningradin piirityksen kokenut 78-vuotias Elena Osypova pidätetään.

In St.Petersburg, Russian police arrested Elena Osypova, a 78-year-old painter, for protesting against war in Ukraine. No one around stood up for her #StopRussianAggression pic.twitter.com/fH6PVAmTcK

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 2, 2022