Lehtikuva/Aris Messinis

Sisäministeriössä ollaan valmistauduttu vastaanottamaan sotapakolaisia Ukrainasta. Maahanmuuttovirasto ei toistaiseksi tee sellaisia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joiden myötä ihmiset lähetettäisiin takaisin Ukrainaan.

Ukrainan hätätilaministeriön mukaan nyt seitsemän päivää jatkuneessa Venäjän hyökkäyksessä on kuollut 2 000 siviiliä. Maan toiseksi suurimpaan kaupunkiin on ammuttu lisää ohjuksia. Ne osuivat useisiin rakennuksiin kaupungin keskustassa.

Maanpuolustuskorkeakoulun julkaiseman tilannekatsauksen mukaanHarkovan suunnalla Venäjän asevoimat ovat käyttäneet voimakkaasti tykistöaseita. Kaiken kaikkiaan edellispäivien aikana eteneminen tällä suunnalla on vaikuttanut olevan hitaampaa kuin muualla. Syy hitaampaan etenemiseen voi olla esimerkiksi ukrainalaisten kova vastarinta alueella.

Ukrainan mukaan sodassa on kuollut 5 840 venäläistä sotilasta.

Maahanmuuttovirasto ei toistaiseksi tee sellaisia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joiden myötä ihmiset lähetettäisiin takaisin Ukrainaan.

Kiovassa metroasemat ovat muuttuneet pommisuojiksi. Ukrainska Pravdan mukaan asemilta suojaa hakevia on noin 15 000 ja kapasiteettia riittää 100 000:lle. Asemilla on vettä, kylpytiloja, ruokaa ja mahdollisuuksien mukaan lääkkeitä.

Sodan vastaiset mielenosoitukset on Venäjällä kielletty. Venäläinen oppositioverkkolehti Meduza kertoi keskiviikkona tavoista, joilla ihmiset kuitenkin protestoivat julkisille paikoille liimatuilla tarroilla, piirroksilla, graffiteilla ja kirjoituksilla.

ILMOITUS

Lehden mukaan noin 7 000 mielenosoituksiin osallistunutta on pidätetty.

Venäjän duuma muutti keskiviikkona rikoslakia, joka koskee väärien tietojen levittämistä sotilasoperaatioista. Nyt siitä uhkaa jopa 15 vuoden vankeustuomio.

Sotapakolaisia tulossa Suomeen



Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan Suomi ajaa huomisessa EU:n sisäasioiden neuvoston kokouksessa tilapäisen suojelun direktiivin käyttöönottoa. Direktiivi otettaisiin nyt käyttöön EU:ssa ensimmäistä kertaa. Sen avulla Ukrainasta sotaa pakenevat saisivat oleskeluluvan Suomeen vuodeksi ilman erillistä turvapaikkaprosessia.

Tähän mennessä jo yli 800 000 ihmistä on paennut maasta. Koska Ukrainan ilmatila on suljettu, pakenevat ihmiset maata pitkin. Naisia ja lapsia saattamaan tulleet isät, isoisät ja veljet kääntyvät rajalla takaisin, sillä asepalvelusikäiset miehet eivät tällä hetkellä saa poistua Ukrainasta.

Iso osa pakolaista jatkaa Ukrainan naapurimaista eteenpäin muihin maihin, Mikkonen kertoo.

– Tähän mennessä ukrainalaisia on saapunut Suomeen vasta vähän. On kuitenkin oletettavaa, että määrät kasvavat lähitulevaisuudessa. Nyt ei ole aika keskustella siitä, kuinka pitkään ja kuinka monia sotaa pakenevaa voimme auttaa. Nyt on keskusteltava siitä, miten voimme parhaiten auttaa mahdollisimman monia.

Sisäministeriössä ollaan jo valmistauduttu vastaanottamaan sotapakolaisia Ukrainasta. Maahanmuuttoviraston valmiustasoa on nostettu ja majoituspaikkojen määrää lisätty. Tarvittaessa avataan kokonaan uusia vastaanottokeskuksia.

Maahanmuuttovirasto ei toistaiseksi tee sellaisia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, joiden myötä ihmiset lähetettäisiin takaisin Ukrainaan, ja viraston tilannekeskus päivystää ympäri vuorokauden.