Ukrainska Pravda -lehden mukaan Ukrainan vuonna 2014 syrjäytetty presidentti Viktor Janukovytš on tuotu Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin ja Venäjä aikoo nostaa hänet Ukrainan johtoon. Lehti perustaa uutisensa Ukrainan tiedustelulähteisiin.

Janukovytš valittiin Ukrainan presidentiksi vuonna 2010, mutta hänet syrjäytettiin vuoden 2014 kansannousussa. Sen jälkeen ex-presidentti pakeni Venäjälle.

Saman lehden julkaiseman mielipidetiedustelun mukaan Nato- ja EU-jäsenyyden kannatus on noussut Ukrainassa ennätystasolle. 86 prosenttia kannattaa EU- ja 76 prosenttia maan Nato-jäsenyyttä.

Venäjän ja Ukrainan viranomaisten on tarkoitus käydä tänään iltapäivällä toinen neuvottelukierros aselevosta Valko-Venäjän rajalla. Ensimmäinen käytiin tuloksetta maanantaina. Neuvotteluista ei ole varmuutta, koska Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut haastatteluissa, että ne voivat jatkua vasta, kun Venäjä lakkaa pommittamasta Ukrainan kaupunkeja.

Vangittuna oleva venäläinen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi kehotti tänään päivittäisiin mielenosoituksiin sotaa vastaan. Eri kanavissa julkaisemassaan tekstissä Navalnyi kirjoitti, että jos jostain voi olla ylpeä, niin niistä 6 835 ihmisestä, jotka on pidätetty Venäjällä järjestetyissä sodanvastaisissa mielenosoituksissa.

#UPDATE Jailed Kremlin critic Alexei Navalny urged Russians to stage daily protests against Moscow's invasion of Ukraine, saying the country should not be a "nation of frightened cowards" pic.twitter.com/OtH28cAzx6

— AFP News Agency (@AFP) March 2, 2022