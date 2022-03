Vladimir Putinin sota Ukrainassa on kestänyt viikon. Putinille oli joko uskoteltu tai hän oli uskotellut itselleen, että ”erikoisoperaatio” on nopeasti ohi ja Kiova vallataan päivissä. Kun sota ei sujunut odotetusti, Venäjän armeija on käyttänyt kovempia aseita ja osunut myös siviilikohteisiin.

Venäjä sanoo käyvänsä sotaa Ukrainaa hallitsevia natseja vastaan. Tiistaina Venäjä pommitti Kiovan tv-tornia. Se sijaitsee lähellä Babi Jarin muistokeskusta. Babi Jarin rotkossa natsit surmasivat syyskuussa 1941 yli 33 000 juutalaista ja myöhemmin myös romaneja ja neuvostoliittolaisia sotavankeja.

Kiovan pormestari Volodymyr Klitshko julkaisi tiistaina pommituksesta kuvan, jossa hän kutsuu siviiliuhreja vaatinutta tapausta Putinin rakettien holokaustiksi.

This TV tower is located at Babyn Yar Memorial Center where in 1941 German Nazi’s shot 100,000 people, which is called: Holocaust by Bullets and today 82 years later Russian Rockets ironically killed civilians at the exact same place… Holocaust by Putin Rockets #StopRussia pic.twitter.com/1mooJrpca6

