Hoitajapula on hoitajajärjestöjen mukaan ratkaistava pelastusohjelmalla jossa sote-henkilöstön palkkoja nostettaisiin viiden vuoden aikana 3,6 prosenttia tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tuli voimaan tiistaina 1.3. klo 15 ja se päättyy tasan viikon päästä ja se koskee SOTE-sopimusalan ja KVTES:in piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt.

Kuntasektorin sopimusneuvottelut keskeytyivät eilen Kuntatyönantajan ilmoitukseen, ettei sovulle ole edellytyksiä. KT ilmoitti, että palkansaajajärjestöjen palkankorotusvaateet ovat julkiselle taloudelle kestämättömiä.

– Sote-kriisin keskeiseen syyhyn eli hoitajapulaan on löydettävä tällä kierroksella sote-henkilöstön kannalta vakuuttava ja tulevaisuuden uskoa vahvistava pidempiaikainen ratkaisu, sanovat Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Konkreettinen keino

Heidän mukaansa pelastusohjelma, jossa sote-henkilöstön palkkoja nostettaisiin viiden vuoden aikana 3,6 prosenttia tavanomaisten sopimuskorotusten lisäksi, on konkreettinen keino vastata hoitajapulaan.

Järjestöt odottavat nyt sekä Kuntatyönantajalta että rahoituksesta vastaavalta valtiovallalta tahtoa ja konkreettisia esityksiä sote-alan pelastusohjelman etenemiseksi ja neuvotteluratkaisun löytämiseksi.

Kuntasektorin sopimuskausi päättyi 28. helmikuuta eikä työrauha ole enää voimassa.

Viime syyskuussa voimaan tullut SOTE-sopimus on sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus. Se on maamme suurin alakohtainen työehtosopimus, jonka piirissä on noin 180 000 palkansaajaa.

Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sovelletaan kuntien työntekijöihin. Sen piirissä on noin 120 000 palkansaajaa, suurimpana ryhmänä lastenhoitajat.