Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan EU:n yhtenäinen ja voimakas vastaus Venäjän laittomiin sotatoimiin on merkittävä saavutus.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson pitää hallituksen yksimielistä päätöstä lähettää aseita Ukrainaan perusteltuna.

”Putinin aloitettua hyökkäyssodan toiseen eurooppalaiseen maahan, on maailma muuttunut perustavanlaatuisesti, ja siksi myös asevientiä koskevan hallitusohjelmakirjauksen merkitystä on ollut välttämätöntä arvioida uudestaan”, Andersson kommentoi illalla Facebookissa.

Anderssonin mukaan Venäjän hyökkäys vaikuttaa selvästi koko Euroopan turvallisuustilanteeseen ja Suomen kansainväliseen asemaan.

Pakotteista on kyettävä tekemään niin voimakkaat, että ne vaikuttavat aidosti Venäjän kykyyn rahoittaa sotaoperaatiotaan.

”Tulevina päivinä, viikkoina ja kuukausina tullaan käymään laajaa kansalaiskeskustelua muuttuneen tilanteen aiheuttamista johtopäätöksistä. Tätä keskustelua on syytä käydä vakaata harkintaa noudattaen – ei esimerkiksi hallituksen ja opposition välisenä huutokauppana. Pidän kuitenkin selvänä, että muuttuneella tilanteella on vaikutuksia esimerkiksi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle sekä energiapoliittiselle linjalle.”

Vasemmistoliitto on tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan jyrkästi ja vaatii välitöntä sotatoimista luopumista. Puolue on myös kannattanut Venäjään kohdistettavia ankaria pakotteita sekä Ukrainan tukemista kaikin tarkoituksenmukaisin keinoin.

Anderssonin mukaan EU:n yhtenäinen ja voimakas vastaus Venäjän laittomiin sotatoimiin on merkittävä saavutus.

”On tärkeää, että Euroopan Unioni kykenee vastaamaan vihaan ja pelkoon yhtenäisyydellä. Pakotteista on kyettävä tekemään niin voimakkaat, että ne vaikuttavat aidosti Venäjän kykyyn rahoittaa sotaoperaatiotaan. EU on tässä asiassa oikealla tiellä ja lisäpakotteista on kyettävä päättämään tarvittaessa”, hän kirjoittaa.

Myös merkittävä määrä venäläisistä vastustaa oman hallituksensa aloittamaa sotaa.

”Vastaus sotaan ei saa olla viha tai rasismi venäläisiä kohtaan. Sen sijaan on tärkeää osoittaa, että demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen on yhteinen asia, jossa kaikki ovat tervetulleita”, Andersson toteaa.