Venäjän hyökkäys puhutti JHL:n vaaliteltalla. Äänestys liiton vaaleissa päättyy tiistaina.

Aurinko lämmittää, ja hernekeitto höyryää Etelä-Suomen JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien tilaisuudessa Vantaan Tikkurilassa. Edustajistovaalien kampanjoinnin viime päiviä on kuitenkin varjostanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Toista kertaa ehdolla oleva virolaislähtöinen Valli Pruuli liikuttuu kyyneliin keskustelun siirtyessä ukrainalaisten hätään:

– Tämä on sydäntä särkevää. Toivon, että pääsemme paikan päälle auttamaan. Olen itse ilmoittautunut lähihoitajaksi kenttäsairaalaan sekä tarjoutunut majoittamaan pakolaisia kotonani.

”Me maahanmuuttajat haluamme olla työelämässä samanvertaisia kuin muutkin.”

Vaalikampanjointia Pruuli on tehnyt ahkerasti erityisesti sosiaalisessa mediassa.

– Toivon, että jokainen jäsen haluaa tehdä liitosta jäsentensä näköisen ja äänestää edustajistovaaleissa, Pruuli sanoo torin vilinän keskellä.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL valitsee käynnissä olevissa vaaleissaan 120-henkisen edustajiston, joka on liiton korkein päättävä elin. Sähköinen äänestys päättyy huomenna tiistaina 12, ja keskusvaalilautakunta julistaa tuloksen saman viikon torstaina.

Vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitolla on valtakunnallisesti yhteensä 345 ehdokasta, eli lähes 40 % kaikista edustajistovaalien ehdokkaista. Onnistuneen ehdokasasettelun toivotaan heijastuvan myös vaalitulokseen.

– Ehdokkaita löytyy kattavasti eri taustoista, aloilta sekä yhdistyksistä, Valli Pruuli kehuu. Hänen tärkein vaaliteesinsä onkin ”reilut työehdot kaikille lähtömaasta riippumatta”.

– Itse olen yksityisellä puolella töissä, ja meno on villiä: siellä poljetaan ihmisten palkkoja ja työoloja – ei todellakaan olla ollenkaan reiluja, Pruuli kertoo.

– Me maahanmuuttajat haluamme olla työelämässä samanvertaisia kuin muutkin. Työperäisen maahanmuuton kasvaessa on erittäin tärkeää, että me ammattiliitossa tavoitamme ne henkilöt, jotka tulevat tänne töihin.

Rauhan ja solidaarisuuden liike

JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen kertoo tyytyväisenä äänestysprosentin ylittäneen jo edellisten vaalien lukemat ja kehottaa kaikkia halukkaita astumaan mikrofonin taakse puhumaan.

– Pääroolissa tänään, ja koko näissä vaaleissa, ovat ehdokkaat ja jäsenet. Viime kädessä kyse on ammattiliiton jäsendemokratiasta ja sen toimivuudesta, Asara-Laaksonen muistuttaa.

Pian hänenkin puheensa palautuu synkkään maailman tilanteeseen.

– Sydämissämme ovat Ukrainan kansa sekä ne tuhannet venäläiset, jotka ovat osoittaneet mieltään, ja jotka sotakoneisto yrittää murskata.

Asara-Laaksosen mukaan ammattiyhdistysliikkeen vahvuuksia kautta historian ovat olleet joukkovoima, solidaarisuus ja kyky asettua heikomman puolelle.

– Olemme rauhan ja solidaarisuuden liike, joka yhdistää kaikkia työläisiä ympäri maailman.

Haastavat ajat edessä

Julkisella sektorilla on tapahtumassa historian suurin mullistus uusien hyvinvointialueiden aloittaessa ensi vuoden alussa.

– JHL:n vaalit ovat siksi erittäin tärkeät, sillä tämä muutos tuo valtavia haasteita, ja meidän on huolehdittava jokaisen jäsenen asemasta: työsuhdeturvasta ja työsuhteen ehdoista, Asara-Laaksonen huomauttaa ja lisää: ”ammattiin ja asemaan katsomatta”.

– Kuntasektorin lisäksi meillä on entistä enemmän jäseniä yksityisellä sektorilla, kolmannella sektorilla ja myös valtiolla. Nämä kaikki meidän on muistettava. Se onkin liittomme suuri vahvuus: katsomme työelämää laajasti työntekijöiden näkökulmasta.”

Työajan lyhentäminen ja kanneoikeus vasemmiston tavoitteina



Ammattiyhdistystoimintaa ja koko työmarkkinajärjestelmää yritetään tällä hetkellä horjuttaa, mikä toistuu ehdokkaiden puheissa, kun he pohtivat vaalien ja oman ehdokkuutensa merkitystä.

JHL:n vasemmiston ja sitoutumattomien tärkeinä tavoitteina mainitaan ensinnäkin turvallinen toimeentulo, työajan lyhentäminen sekä kanneoikeus ammattiliitoille.

– On todellinen häpeätahra, että täällä Suomessa ammattiliitoilla ei vielä ole kanneoikeutta, Asara-Laaksonen sanoo.

– Tässäkin on kyse työelämän heikoimman puolustamisesta.

Tärkeäksi tavoitteeksi ehdokkaat nostavat myös julkisten hyvinvointipalveluiden säilyttämisen vastustamalla niiden yksityistämistä, joka lähes poikkeuksetta tapahtuu työehtoja ja palkkoja polkemalla.

Suomessa vahva ammattiyhdistysliike

Seuraavana puheenvuorossa oleva vantaalainen kansanedustaja Jussi Saramo kertoo yleisölle kuulumisia niin hallitustyöskentelystä kuin paikallisesta valtuustopolitiikastakin. Hän huomauttaa Suomen julkisen sektorin olevan Euroopan tehokkaimpia.

– Se on aika monesti liiankin tehokas, tarvitsemme sinne lisää työntekijöitä, paremmat työolot, ja meillä on myös varaa maksaa parempaa palkkaa.

Saramo on myös itse ehdolla JHL:n edustajistoon ja pitää yhteistyötä tärkeänä.

– Kyllä se vaan on niin, että ilman kansalaisyhteiskunnan ja ammattiliittojen tukea meidän valtamme eduskunnassa on pienempi. Meillä on Suomessa vahva ammattiyhdistysliike, ja me vasemmistoliitossa haluamme tehdä kaikkemme, jotta näin on jatkossakin.

Somevaalit



Ukrainan lipun poskeensa maalannut Mira Kankare tervehtii lämpimästi soppatykille suuntaavia ihmisiä. JHL:n istuvassa hallituksessa vaikuttava Kankare kertoo myöskin olevansa toista kertaa ehdolla edustajistoon.

– Nämäkin vaalit ovat isolta osin somevaalit, Kankare pohtii viitaten edeltäviin kunta- ja aluevaaleihin. Hän on luottamusmies ruokavirastossa ja harmittelee, ettei etätyön takia ole päässyt käymään jäsenistön kanssa samanlaista keskustelua mielipiteistään tai arvopohjastaan kuin viisi vuotta sitten.

– Toki ihmiset ovat sähköpostitse olleet yhteydessä, mutta on luontevampaa kysyä asioista kasvokkain. Onneksi moni muu ehdokas on päässyt tapaamaan äänestäjiään.

Sosiaalisessa mediassa vantaalainen Kankare on kampanjoinut aktiivisesti ja ottanut myös näkyvästi kantaa Venäjän sotatoimia vastaan.

– Aluksi oli haastavaa pitää fokus näissä tärkeissä vaaleissa. On kuitenkin tärkeää, että meidän ammattiliitossamme on sellaiset päättäjät, jotka katsovat asioita hyvin laajasti. Alkushokin jälkeen olen kokenut jopa jonkinlaista voimaantumista, sillä nimenomaan JHL:n vasemmisto on osa rauhanliikettä. Ay-liike on sitä kokonaisuudessaan, mutta meillä se erityisesti korostuu.

Huoli venäläisistä työkavereista



JHL purki juuri yhteistyösopimuksensa venäläiseen öljy-yhtiöön Lukoiliin kuuluvan Teboilin kanssa. Kankare kertoo olevansa tyytyväinen, että päätökseen näytti vaikuttavan osaltaan jäsenistöltä tullut paine. Tämänkaltainen vaikuttaminen on Kankareelle tärkeää. Lisäksi hän on huolissaan Suomessa asuvista Venäjän kansalaisista.

– Minullakin on venäläisiä työkavereita. Toivon, että luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja toki myös johto tekevät työpaikoilla aktiivisesti työtä sen eteen, etteivät tällaiset asiat aiheuta konflikteja, kenenkään sorsimista tai minkäänlaista rasismia.

– Haluaisin muuttaa liittoa moniäänisemmäksi, ja tehtävämme on vaikuttaa yhteiskuntaan ja kaikkiin poliittisiin puolueisiin, muttei niinkään antaa niiden vaikuttaa meihin. JHL saisi olla vielä itsenäisempi. Poliittiset kannat eivät saa aiheuttaa eriarvoisuutta, vaan toimimme yhdessä.

Kankare kiinnittäisi erityistä huomiota nuorten ja maahanmuuttajien asemaan liitossa ja panostaisi monikieliseen viestintään sekä esimerkiksi nuorison oman äänen esiin tuomiseen.

Puheensorina ja nauru kaikuvat edelleen torilla, kun Kankare suuntaa päättäväisesti kohti juna-asemaa ja Ukrainan sotaa vastustavaa mielenosoituskulkuetta.

Juttuun korjattu 28.2. klo 11.35. sote-vaalien tilalle somevaalit.