KU alkaa jatkossa ilmestyä painettuna kerran kuukaudessa.

Hyvä lukija, tällä viikolla ilmestyi viimeinen KU:n viikkolehti. Maaliskuusta lähtien lehti ilmestyy painettuna kerran kuussa, verkossa uutisointi jatkuu entiseen tapaan päivittäin.

Pyrin tässä kirjoituksessa kertomaan, mitä muutos tilaajille tarkoittaa ja miksi se tehdään.

Mikä muuttuu?

Lehti tippuu siis jatkossa postiluukusta kerran kuussa. Ensimmäinen numero menee postiin perjantaina 11.3., ja tilaajille lehden pitäisi tulla seuraavalla viikolla. Aikakausilehtien jakelurytmi on Postissa hitaampi kuin viikkolehden on ollut.

Muutos ei edellytä minkäänlaisia muutoksia tilaajilta. Vuositilauksen hintaa laskettiin jo vuodenvaihteessa 89 euroon. Jos vuositilauksen maksoi esimerkiksi marraskuussa, kannattaa ottaa yhteyttä tilaajapalveluun hyvityksen osalta.

Lehti tulee maaliskuusta eteenpäin olemaan luonnollisesti nykyistä paksumpi. Samoin sen koko muuttuu.

Erityisesti päivänpolitiikan ja eduskunnan tapahtumien seuranta siirtyy uudistuksen myötä vahvemmin verkkoon. Painetun lehden puolella keskitytään ilmiöiden ja tapahtumien taustoittamiseen ja analysointiin.

Lehden aihealueet eivät sinänsä tule muuttumaan mihinkään. KU tulee jatkossakin kirjoittamaan yhteiskunnasta, politiikasta ja kulttuurista sekä monesta muusta omalla, kriittisellä äänellään. Kehumme, kun kehuille on paikka, kritisoimme kun on sen aika.

Tätä ei kuitenkaan voi olla painottamatta liikaa: painetussa muodossa KU jatkuu, vain ilmestymistahti muuttuu.

Moni palsta loppuu, mutta paljon uutta tulee tilalle. Kulttuuria ei olla unohtamassa, sitä on luvassa myös uudessa lehdessä.

Miksi muutos?

Tässä on turha ryhtyä kaunistelemaan. Viikkolehti ei tällä hetkellä vedä tarpeeksi uusia tilaajia, päinvastoin. Tässä asiassa KU ei toki ole yksin, sillä printtilehtien levikit putoavat oikeastaan kaikkialla. Nyt lähdemme hakemaan kuukausilehdellä uutta kasvua.

Samalla on tunnustettava, että toimituksen koko on pienentynyt huomattavasti. Kun itse aloitin KU:ssa vuonna 2017, oli toimituksessa monta toimittajaa enemmän.

Viikkolehti on pienelle toimitukselle hyvin raskas tehdä. Olemme mielestäni tehneet erittäin laadukasta lehteä, ja lehdestä on myös tullut paljon hyvää palautetta. Toki on kuulunut myös kritiikkiä – ja hyvä niin. Jos kukaan ei hauku, on jossain pahasti vikaa.

Joka tapauksessa toimitus on jo pitkään ollut jaksamisensa äärirajoilla. Kuukausittain ilmestyvään aikakausilehtiin siirtyminen ei tarkoita, että KU:n toimitus alkaisi nyt laiskotella. Ei, verkon puolella toimintaa on tarkoitus parantaa entisestään.

Painetussa lehdessä on paljon näkymätöntä työtä, joka vie yllättävän paljon aikaa. Kun siitä päästään eroon, voimme siirtää tekijöiden huomiota vahvemmin verkkoon – printtiä luonnollisesti unohtamatta.

Tapahtuuko vielä lisää?

Tässä ei todellakaan ollut vielä kaikki. KU hakee kasvua kaikissa kanavissa. Olemme aloittaneet podcastien julkaisun. KU:n Kaikki uusiksi -podcastia juontaa politiikan toimittaja Toivo Haimi. Toivottavasti ennen kesää voimme kertoa lisää uutisia podcasteista.

On monta tapaa olla vasemmistolainen, samalla tavoin on monta tapaa olla KU:n lukija.

Samalla olemme aloittaneet videoiden julkaisemisen Youtubessa, missä vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen paketoi joka toinen viikko ajankohtaiset tapahtumat tiukasti mutta rennosti.

Tekemistämme ohjaa monta ohjenuoraa. Yksi niistä on se, että vasemmistoliiton äänenkannattajana olemme nähneet, kuinka puolue on uudistunut. Silloin lehdenkin pitää uudistua.

