Viime kesänä Turussa ja Tampereella psykiatrisella nuoriso-osastolla oli osa potilaista yötä patjoilla, koska osasto oli täynnä. Monissa muissa kaupungeissa on sama tilanne.

Lähetteet psykiatriseen erikoishoitoon lisääntyvät valtavasti joka vuosi, mutta rahaa ei ole juuri luvattu palveluihin.

Jopa noin 3 500 alle 35-vuotiasta jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka vuosi. Suurin syy ovat mielenterveyden ongelmat. Alle 45-vuotiaista kaksi kolmasosaa saa vain takuueläkettä, joka on reilut 800 euroa kuukaudessa.

Kaikenlaisen kiusaamisen estämiseksi on tehtävä paljon työtä. Monilla psykiatrisella osastolla olevilla nuorilla on kokemus siitä, että kouluissa on kiusattu.

Lapsiperheiden köyhyys luo epävakautta lasten ja nuorten elämään. Jotenkin pitäisi poistaa köyhyys.

Mika Lille

Helsinki