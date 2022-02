All Over Press/Alamy

Jalkapallojournalismin harjoittaminen jatkuu podcast-maailmassa.

Aloitin Kansan Uutisten jalkapallokolumnistina toukokuussa 2007, kun eduskuntaan tuona keväänä valittu Paavo Arhinmäki luovutti soihdun allekirjoittaneelle ja Olli Kohoselle. Sittemmin tiimissä ovat toimineet ansiokkaasti ohellamme myös Elina Vainikainen ja Pasi Palmu.

Nyt, lähes viisitoista vuotta myöhemmin, on joutsenlaulun aika. Tämä on palstan viimeinen kolumni. Kansan Uutisten uudistuessa on hyvä hetki siirtyä uusien haasteiden pariin.

Ensimmäinen kolumnini käsitteli Unkarin jalkapallon tilannetta. Olin ollut edellisenä syksynä töissä Budapestissä. Kyseessä oli myrskyisä ajankohta maan historiassa, sillä juuri tuolloin kylvettiin siemen vallanvaihdokselle kohti nykyistä, Viktor Orbánin johtamaa autoritääristä järjestelmää. Työkomennus tarjosi myös mahdollisuuden tutustua paikalliseen jalkapalloiluun ja sen historiaan.

Varhaisten vuosien teksteissä liikuttiin paljon Valioliigan sekä europelien parissa ja kommentoitiin muita ajankohtaisia kansainväliseen jalkapalloiluun liittyviä aiheita. Suomen maajoukkueiden edesottamuksien analysointi on myös kulkenut mukana aivan alusta saakka.

Myöhemmin painopiste on muuttunut koko ajan enemmän kotimaisen jalkapallon teemojen, lajievoluution sekä lajiin liittyvien yhteiskunnallisten ilmiöiden analysoinnin suuntaan unohtamatta itselleni tärkeää jalkapallon historiaa.

Intensiivisimmät kirjoittajakokemukseni liittyvät vuosina 2010, 2012 ja 2014 Kansan Uutisten sivuilla pidettyihin EM- ja MM-kisablogeihin, joihin tuotettiin sisältöä kiitettävällä tahdilla. Vasuri puhui turnausten ajan lähes joka päivä.

Kolumneissa ote on ollut aika ajoin erittäin kriittinen, koska mielestäni pelkästään fanijournalismiin keskittymällä pudotaan kehityksen kärryiltä. Esimerkiksi kansainvälisten liittojen edelleen jatkuvaa korruptiokarnevaalia, Suomen Cupiin takavuosina tehtyjä tuhoisia muutoksia ja Sauli Niinistön puheenjohtajakautta Palloliitossa ei ole käsitelty palstalla silkkihansikkain.

Viimeksi mainitun osalta sain maininnan Risto Uimosen kirjoittamaan Niinistö-elämäkertaan Puolivallaton presidentti. Uimosen mukaan esitin kovinta kritiikkiä Niinistön puheenjohtajakautta kohtaan todettuani sen olleen surkeaa jatkumoa suomalaisen urheilujohtamisen epäonnistumisille. Presidenttinä Niinistö on onneksi onnistunut huomattavasti paremmin.

Kritiikin osumista maaliinsa voi tietysti jokainen itse arvioida. Väitän kuitenkin, että keskustelun herättäminen ja oman toiminnan kriittinen arviointi vievät kotimaista jalkapalloa eteenpäin usein liiallisuuksiin menevää konsensushakuisuutta enemmän.

Kolumneja ehti kertyä viidentoista vuoden aikana yli 300 ja ne löytyvät kaikki Vetäjä hakee -blogistani. Jalkapallojournalismin harjoittaminen jatkuu tällä hetkellä podcast-maailmassa ja myös muita suunnitelmia on olemassa.

Lopuksi vielä suuret kiitokset kaikille kolumnistikollegoille, Kansan Uutisten henkilökunnalle sekä lukijoille monipuolisesta, kehittävästä ja kannustavasta palautteesta. Matka kanssanne on ollut pitkä ja antoisa. Antti Muurisen sanoin: Eteenpäin on menty. Nähdään kentän reunalla!

Historiallisen viimeisen vihjerivin tolpat löytyvät Valioliigan otteluista. Manchesterin seurojen voitot eivät kaipaa kierroksella vaihtomerkkejä, kun vastaan asettuvat joukkueet kuntopuntarin häntäpäästä. Saudirahoilla ryhmäänsä vahvistanut Newcastle on taasen oiva haku vierasvoittajaksi ottelussa Brentfordia vastaan.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 26.2. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 1, 1(X), 2, X(1), 2, 1, 1, 2, 2(1), X(1), X(1), 2(X).