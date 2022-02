EU-maiden johtaja saivat varhain perjantaina Suomen aikaa päätettyä uusista pakotteista Venäjää vastaan. Pakotteita kuvailtiin voimakkaimmiksi, mutta niitä kritisoitiin siitä, että Venäjää ei suljettu swift-maksujärjestelmän ulkopuolelle.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vaati ennen EU-johtajien tapaamista Venäjän sulkemista swift-järjestelmästä. Kuleba kirjoitti Twitterissä, että jokainen, joka epäröi päätöstä, tahraa kätensä viattomien ukrainalaisten vereen.

I will not be diplomatic on this. Everyone who now doubts whether Russia should be banned from SWIFT has to understand that the blood of innocent Ukrainian men, women and children will be on their hands too. BAN RUSSIA FROM SWIFT.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022