Antti Yrjönen

Vasemmistoliiton Kyllönen suree sitä, että aseisiin uskova voimanpolitiikka on tehnyt paluun.

Mikä asia on viime aikoina työllistänyt sinua eniten, kainuulainen kansanedustaja Merja Kyllönen?

– Sotelainsäädännön päivityskokonaisuus. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tukipalvelujen myyntiä koskevasta siirtymäajasta ja hyvinvointialueen henkilötietojen tiedonsaantioikeudesta. Siinä tarkennetaan lisäksi ympäristöterveydenhuollon siirtoa, asiakirjojen siirtoa, valtionavustuksen takaisinperintää ja tehtävien muutoksien huomioon ottamista valtion rahoituksessa nettomenoperusteisesti.

Erityisesti ruokahuoltopalveluiden yhtiöittämisen aikataulu huolettaa kunnissa.

”Suuria ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjanmuutoksia on tehtävä harkiten”.

– Toinen asia on komission tiedonanto talouspolitiikan EU-koordinaation arviosta. Siinä tehdään arviota tarpeesta muuttaa talouspolitiikan säännöstöä toimivammaksi. Euroalueen maat toimivat historiallisesti myös talouspolitiikassa erilaisten poliittisten ja kulttuuristen perinteiden ohjaamana. Säännöt ovat tapa luoda finanssipoliittista vakautta ja uskottavuutta.

Säännöt eivät koskaan ole mikään itseisarvo vaan välineitä, ja olennaista on, että ne mahdollistavat riittävän taloudellisen liikkumavaran kriisiaikoina. Ja mahdollistavat tuolloin myös investoinnit hyviin asioihin kuten esimerkiksi ilmastokriisin torjumiseen.

Minkä asian nostaisit eduskunnan tärkeimmäksi tältä viikolta?

– Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen arvioinnin, Venäjän toimien tuomitsemisen ja siihen liittyvät mahdolliset jatkotoimet kokonaisuudessa EU:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

– Euroopan ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne on erittäin vakava. Aseisiin uskova voimanpolitiikka on tehnyt paluun. Suomen on tuettava Ukrainaa.

– Sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän ja kansainvälisen oikeuden periaatteita on puolustettava. Sotilaallisten jännitteiden ja suurvaltakilpailun leimaamassa ilmapiirissä pieni maa tarvitsee turvakseen monenkeskisiä yhteistyörakenteita, kansainvälisiä sopimuksia ja niiden kunnioittamista.

– Nato-jäsenyys on jälleen kerran nostettu ratkaisuksi erityisesti kokoomuksen taholta. Jäsenyys sotilasliitossa olisi suuri suunnanmuutos siihen pitkään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan, jota Suomessa on yhdessä harkiten rakennettu ja sovellettu vuosikymmenten ajan. Suuria ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjanmuutoksia on tehtävä harkiten. Väestöltämme pienenä rajamaana meidän ei pidä itse alkaa osapuoleksi ja laajentaa konfliktia omalle alueellemme.

– Sotilaallinen liittoutumattomuus on ollut vuosikymmenet Suomelle vakautta edistävä ratkaisu. Se on mahdollistanut Suomelle kokoaan suuremman roolin kansainvälisen rauhan edistäjänä.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

– Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymykset laajassa kuvassa kokonaisuutena, mutta sen lisäksi lainsäädäntöarjesta myös seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen.

Hallituksen esitys seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus on yksi tämän kauden tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista! Ehdotettu muutos suojaa paremmin uhria ja parantaa uhrin oikeutta seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

– Uusi lainsäädäntö perustuu uhrin suostumuksen puutteeseen. Se laajentaa ja tiukentaa seksuaalirikosten tunnusmerkistöä ja niiden rangaistuksia erityisesti lasten osalta. Lähtökohtana on lapsen koskemattomuus. Lasten koskemattomuuden ja häiriöttömän kehityksen suojaa vahvistettaisiin säätämällä uusina rikoksina lapsenraiskaus ja seksuaalinen kajoaminen lapseen.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

– Koronarajoituksista luopumisen valmistelu ja toimenpiteet ovat jääneet nyt ymmärrettävästi maailmanpoliittisen tilanteen jalkoihin.

Valtioneuvosto on kumonnut sen, että rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Anniskelua, aukioloaikaa, asiakasmäärää sekä istumapaikkoja koskevat ravintolarajoitukset poistuvat käytöstä maaliskuun alussa koko maassa.

Mikä on tämän viikon levysi/kirjasi?

– Levy: Chakra Healing frequencies, kirja: Jouni.K.Kemppaisen Kaija Koo Taipumaton.

Kansan Uutiset julkaisee sarjaa, jossa vasemmistoliiton kansanedustajat vuorotellen kertovat politiikan viikosta.