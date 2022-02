Pohjoismaiset eturivin vasemmistopoliitikot ovat ottaneet kantaa torstaina alkaneeseen Venäjän hyökkäykseen Ukrainan maaperälle.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kuvottava, ja loukkaus kansainvälistä lakia kohtaan, kirjoitti Ruotsin vasemmistopuolue Vänsterpartietin puheenjohtaja Nooshi Dadgostar Twitterissä.

– Ruotsin ja maailman on tuettava Ukrainaa ja asetettava ankaria pakotteita Venäjää kohtaan.

Norjan Sosialistisen vasemmistopuolueen puheenjohtaja Audun Lysbakken sanoo, että hänen puolueensa tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

–Putinin hallinto rikkoo kansainvälistä lakia ja valitsee väkivallan keinokseen pakottaakseen naapurimaansa tahtoonsa, Lysbakken twiittasi.

Lysbakkenin mukaan on tuomittavaa ja traagista, että tämä tapahtuu Euroopassa.

Tanskan Yhtenäisyyslistan puhehenkilö Mai Villadsenin mukaan Tanskan on oltava valmis auttamaan ja vastaanottamaan avosylin ukrainalaisia, jotka etsivät Tanskasta turvaa.

– Meidän on valmisteltava ja avattava vastaanottokeskuksia nyt, Villadsen twiittasi.

Villadsenin mukaan on lähetettävä kaikki mahdollinen apu naapurimaihin, jotka nyt vastaanottavat tuhansia ihmisiä Ukrainasta.

Islannin punavihreiden puheenjohtaja ja maansa pääministeri Katrín Jakobsdóttir tuomitsee kaiken Venäjän sotilastoiminnan Ukrainassa ja kutsuu Venäjän hyökkäystä kansainvälisen lain loukkaukseksi, jota ei voi hyväksyä.

– Viattomien siviilien elämien on oltava aina päähuolemme, Jakobsdóttir kirjoitti Twitterissä.

Iceland strongly condemns all Russian military action in Ukraine. This attack is an unacceptable breach of international law. The lives of innocent civilians must always be our main concern.

