Lehtikuva/Anatolii Stepanov

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan – Pääministeri Marin: Tuomitsen jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa

Venäjä on käynnistänyt täysimittaisen sodan Euroopassa. Ukraina ei ole provosoinut Venäjää.

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut hyökkäyksestä puheessaan. Putin kutsuu sitä sotilasoperaatioksi. Kyse on täydestä hyökkäyssodasta.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba ilmoitti Venäjän täydellä voimalla. Venäjän joukot ovat tunkeutuneet maahan kaikilta puolilta.

Maailman johtajat ovat tuominneet hyökkäyksen voimakkaasti. Saksan liittokansleri Olaf Scholz on sanonut tämän olevan musta päivä Euroopalle.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi Venäjän olevan yksin vastuussa hyökkäyksen aiheuttamasta kuolemasta ja tuhosta.

Pääministeri Sanna Marin ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat tuominneet jyrkkäsanaisesti Venäjän hyökkäyksen.

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän sotilaalliset toimet Ukrainassa. TP-Utva kokoontuu aamulla. Hyökkäys loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta ja vaarantaa lukuisten siviilien hengen. Suomi ilmaisee vahvan tukensa Ukrainalle ja ukrainalaisille. Haemme tapoja lisätä tukeamme heille, Marinin viestissä kirjoitetaan.

Niinistö puolestaan muistuttaa Venäjän hyökkäävän samalla koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan.

– Tuomitsen jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet. Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta samalla ne hyökkäävät koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Tunnemme syvää myötätuntoa Ukrainaa kohtaan ja haemme tapoja lisätä tukeamme Ukrainalle, Niinistö kirjoittaa.

Venäjän hyökkäystä on ennakoitu jo kauan, koska maalla on jo pitkään ollut lähes 200 000 sotilasta Ukrainan rajalla.