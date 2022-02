Lehtikuva/Stringer

Vasemmistoliitto on edelleen sotilaallisen liittoutumattomuuden kannalla.

Suomella ei ole näköpiirissä sotilaallista uhkaa, mutta emme voi sulkea silmiämme koko Eurooppaa ja maailmaa uhkaavalta kehitykseltä. Näin sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo vasemmistoliiton puheenvuorossa, kun eduskunta keskusteli keskiviikkona ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

– Kun aseisiin nojaava voimapolitiikka on saanut maailmasta taas otteensa, natisee sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä liitoksissaan. Tämä on erityisen huolestuttavaa Suomen kaltaiselle pienelle maalle, Saramo totesi.

Vasemmistoliiton mukaan jokaisella itsenäisellä valtiolla on oltava jatkossakin oikeus määritellä oma turvallisuuspoliittinen linjansa.

Ajankohtaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on huomioitava myös koko ihmiskuntaa uhkaavien ilmastonmuutoksen ja luontokadon uhat.

– Koskaan enää ei saa käydä niin, että isommat valtiot jyräävät demokratian ja jakavat Euroopan omiin etupiireihinsä.

Saramo toisti, että Venäjän toimintaa ei voi hyväksyä.

– Se rikkoo muiden valtioiden suvereniteettia ja kansainvälistä oikeutta. Meidän on tehtävä EU:n ja ETYJ:n jäsenenä kaikki sen eteen, ettei kansainvälisen oikeuden rikkominen enää kannattaisi kenellekään.

Hän piti tärkeänä, että Euroopan unioni vastaa aggressioihin yhtenäisyydellä ja riittävän vahvoilla pakotteilla.

Suomen Saramo totesi olevan onneksi esimerkiksi Saksaa vähemmän riippuvainen fossiilisista luonnonvaroista, mutta osana Eurooppaa ja yhteisiä sähkömarkkinoita Venäjän kaasun poliittisuus koskee myös meitä.

– Samoin Fennovoiman ydinvoimalan osalta energiapolitiikka tulee meitäkin lähelle. Hankkeesta on välttämätöntä tehdä uusi turvallisuusarvio.

”Pelon lietsonta vastuutonta”



Saramo piti tärkeänä, että suomalaiset ovat kiinnostuneita muustakin kuin omista lyhyen ajan eduistaan. Olennaista hänen mukaansa on pysyä rauhallisena.

– Kukaan ei hyödy siitä, jos toimimme tavalla, joka tuo konflikteja omille rajoillemme.

– Pelon lietsominen kotimaassa on vastuutonta. Suomen rajoilla on rauhallista ja lähialueilla vähemmän aseita ja sotilaita kuin pitkiin aikoihin. Suomen koko ulkopoliittinen johto on toistanut yhä uudelleen, ettei Suomeen kohdistu mitään erityistä uhkaa. Historiamme, sijaintimme ja puolustuksemme ovat täysin erilaisia.

– Liittoutumattomuus on ollut ja on yhä Suomelle myös mahdollisuus rakentaa jännitteiden vähentämiseen ja vuoropuheluun perustuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Se mahdollistaa Suomelle kokoamme suuremman roolin kansainvälisen rauhan edistäjänä.

Nykyinen eduskunta on yksimielisesti hyväksynyt selonteoissa linjat, jotka Saramon mukaan kestävät kaikissa tilanteissa, ja parhaiten lisäävät omaa turvallisuuttamme.

– Hätäily ei kuulu kestävään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

– Tiedämme, että kaikissa vaihtoehdoissa joudumme vastaamaan omien rajojemme turvallisuudesta pääosin itse. On tehtävä kaikki sen eteen, ettei niitä rajoja missään tilanteissa aleta koetella.

Ilmastonmuutos ja luontokato uhkaavat myös



Jäsenyys sotilasliitossa olisi hänen mukaansa suuri suunnanmuutos siihen pitkään ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaan, jota Suomessa on yhdessä harkiten rakennettu.

Saramo muistutti, ettemme sotilaallisten jännitteiden leimaamassa ilmapiirissä saa myöskään unohtaa, että meitä eivät uhkaa vain sotilaalliset uhat.

