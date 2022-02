IPS/Joshua Kyalimpa

Useat yhtäaikaiset kriisit ovat saattaneet miljoonat tytöt entistä suurempaan sukuelinten silpomisen vaaraan. Maissa, joissa kamppaillaan lisääntyvän köyhyyden, eriarvoisuuden ja konfliktien kanssa, koronapandemia uhkaa tehdä tyhjäksi vuosien työn silpomisen lopettamiseksi.

Jo ennen pandemiaa arvioitiin 68 miljoonan tytön olevan vaarassa joutua silvotuksi vuosien 2015 ja 2030 välillä. Kun pandemian johdosta kouluja suljetaan ja katkaistaan tyttöjen suojeluohjelmia, seuraavan vuosikymmenen aikana 2 miljoonaa tyttöä enemmän saattaa joutua silvotuksi.

Joissain maissa odotetaan myös nopean väestönkasvun lisäävän vaaraan joutuvien tyttöjen määrää.

Vain yhtenäinen ja hyvin rahoitettu toiminta voi lopettaa käytännön kaikkialla. Noin 2,1 miljardilla eurolla silpomisen saisi poistettua 31 korkean prioriteetin maasta.

Tähän mennessä edistys on ollut selvää ja mitattavissa. Nykyään tytöillä on kolmanneksen pienempi vaara joutua silvotuksi kuin 30 vuotta sitten. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana käytäntöä vastustavien tyttöjen ja naisten määrä on kaksinkertaistunut maissa, joissa se on yleisintä.

