Vasemmistoliiton mukaan fossiilisten polttoaineiden käytön kannustimista on päästävä eroon.

Perussuomalaiset sai tiistaina vastaansa hallituspuolueiden lisäksi osittain kokoomuksen, kun käsittelyssä oli puolueen välikysymys energia- ja polttoaineiden hinnasta.

– Välikysymyksessä on nostettu esiin aivan oikeita ongelmia ja ihmisten aitoja huolia, jotka jaamme, mutta siinä esitetyt keinot ovat vastuuttomia ja epärealistisen kalliita. Perussuomalaisten ehdotusten hintalappua ei lasketa sadoissa miljoonissa, vaan pikemmin miljardeissa euroissa, sanoi Matias Marttinen kokoomuksen puheenvuorossa.

Välikysymykseen vastannut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi liikennepolttoaineiden hintojen nousseen vuoden 2021 aikana etenkin raakaöljyn kallistumisen, mutta myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristymisen ja biopolttoaineiden hintojen nousun myötä.

Hallitus vastasi tilanteeseen jo viime perjantaina muun muassa työmatkavähennyksen enimmäismäärän korotuksella.

Perussuomalaisten vaatima ilmastotoimista luopuminen ei tässä tilanteessa ole Lintilän mukaan vaihtoehto.

– Uusiutuva energia ei ole syy hintapiikkiin. Kestävä vastaus on tehdä enemmän investointeja puhtaaseen energiaan Euroopassa. Ilmastotoimista luopumisen hinta olisi huomattavasti ilmastotoimista aiheutuvaa hintaa korkeampi.

”Moni jää täsmäavun ulkopuolelle”



Vasemmistoliitto kannattaa kohdennettuja toimia, joilla tuetaan siirtymää pois fossiilisen energian käytöstä, sanoi ryhmäpuheen pitänyt Mai Kivelä.

– Mitä suurempi osuus henkilön, kotitalouden tai yrityksen käytettävissä olevista tuloista menee sähkö-, lämmitys- tai liikennepolttoainelaskuun, sitä suurempi vaikutus näiden hintojen kallistumisella on. Meidän on kohdennettava toimia niille, jotka tarvitsevat tukea siirtymässä pois fossiilisesta energiasta.

Vasemmistoliiton lähtökohta on, että on oikein tukea pulaan joutuneita maatalousyrittäjiä, toimeentulotuesta sähkölaskujaan maksavia ihmisiä, ammattiliikennettä sekä heitä, joiden on pakko käyttää autoa työmatkoillaan.

Kivelä kuitenkin huomautti, että moni jää vielä täsmäavun ulkopuolelle: esimerkiksi eläkeläiset ja vammaiset, joiden on pakko käyttää autoa.

– On tärkeää, että syrjäseudulla asuvien tilanne otetaan vakavasti. Erilaisille alueille tarvitaan erilaisia ratkaisuja, Kivelä toteaa.

Kannustimet pois fossiilisilta



Vasemmistoliitto esittää, että energiaremonttitukea laajennetaan ja kehitetään, jotta jokaisella on mahdollisuus muuttaa kotinsa lämmitys ilmaston kannalta kestäväksi, samaan tapaan kuin esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen voi jo nyt saada tukea.

Vasemmistolle on tärkeää, että sähkön siirtohinnoilla tehtäviä monopolivoittoja leikataan jatkossakin. Myös joukkoliikennettä on parannettava kaupungeissa ja kaupunkien välillä, ja kaasutankkausverkostoa pitää laajentaa.

Kivelä muistutti, että suomalainen yhteiskunta pyörii vielä suurelta osin fossiilisilla polttoaineilla.

– Fossiilisten käyttöön on edelleen olemassa taloudellisia kannustimia. Tämä pitää muuttaa. Reilun siirtymän toimilla voidaan samalla hillitä ilmastokriisiä, estää energiaköyhyys ja varmistaa energiaoikeudenmukaisuus. Reilun siirtymän pitää olla konkretiaa, ei sanahelinää.

Kivelä piti todennäköisenä, että fossiiliset polttoaineet tulevat entisestään kallistumaan tulevaisuudessa. Siksi ilmastotoimia ja fossiilisista irrottautumista pitää tehostaa, ei hidastaa.

– Fossiiliriippuvuudesta eroon pääseminen on jo auttanut Suomea, ja auttaa meitä jatkossakin suojaamaan suomalaisia hinnannousuilta ja tekemään osamme ilmastokriisin estämiseksi.