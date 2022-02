Lehtikuva/Yuriy Dyachyshyn

Pääministerin mukaan EU päättää uusista pakotteista vielä tänään.

Eduskuntaryhmät tuomitsivat harvinaisen yksimielisesti Venäjän toimet Itä-Ukrainassa tiistaina järjestetyssä lyhyessä keskustelussa pääministeri Sanna Marinin ilmoituksen jälkeen.

– On tärkeää, että Suomi on tuominnut Venäjän toimet ja on solidaarinen ukrainalaisille, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo vasemmistoliiton puheenvuorossa.

Hän totesi, ettei mikään oikeuta Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamista.

– Venäjän päätös tunnustaa Donetskin ja Luhanskin separatistialueiden itsenäisyys ja päätös lähettää joukkoja alueelle rikkoo kansainvälistä oikeutta ja Minskin sopimuksia. Suomi tuomitsee Venäjän yksipuoliset ja Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet, sanoi Antti Lindtman (sd.).

SDP:n puheenvuoron mukaan Venäjän toiminta koskettaa koko Eurooppaa ja on vastakkainen kaikille viime vuosien ja vuosikymmenten sopimuksille, jotka korostavat valtioiden itsemääräämisoikeutta ja rajojen loukkaamattomuutta sekä pidättäytymistä väkivallan käytöstä tai sillä uhkaamisesta.

Sama oli sanoma muidenkin eduskuntaryhmien puheenvuoroissa.

Vihreiden Atte Harjanne nosti esiin riskiarvion tekemisen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Pääministeri Sanna Marinin mukaan se on tekeillä.

Kokoomus kiirehtii Natoon



Eduskunta oli yksimielinen Venäjän toimista, mutta jonkin verran eri mieltä sen suomalaisista johtopäätöksistä. Kokoomuksen Elina Valtosen mukaan tilanne korostaa Suomen jäsenyyttä puolustusliitto Natossa.

– Se vahvistaisi Suomen puolustusta, voimistaisi Euroopan yhteistä turvallisuutta ja toisi ennakoitavuutta lähialueillemme. Nyt on aika ryhtyä rakentamaan polkua kohti Suomen Nato-jäsenyyttä.

Keskusta ja perussuomalaiset korostivat keskustelussa kansallista puolustusta.

Vasemmistoliiton Saramo sanoi eduskunnan hyväksyneen juuri yksimielisesti selonteot, jotka pohjaavat oman turvallisuutemme puolustamiseen.

– Väestöltämme pienenä rajamaana meidän ei pidä itse alkaa osapuoleksi ja laajentaa konfliktia omalle alueellemme.

– Suomen lähialueilla on vähemmän aseita ja sotilaita kuin aikoihin. Viimeksi tänään presidentti Niinistö toisti, ettei Suomeen kohdistu mitään erityistä uhkaa. Suomen asema on paitsi geopoliittisesti ja historiallisesti myös puolustuksellisten valmiuksiemme kannalta aivan toinen kuin Ukrainan.

Kaikki rauhan eteen



Niin kauan kuin Ukrainan sodan laajenemista voidaan estää, on Saramon mukaan tehtävä kaikki rauhan eteen.

– Suomen tulee toimia erityisesti Euroopan unionin ja Etyjin puitteissa poliittisen dialogin ja myönteisen neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi.

– Suomen on jatkossakin toimittava vahvemman kansainvälisen yhteisön puolesta, jotta maailma ei joudu häikäilemättömimpien armoille, Saramo sanoi.

Marin veti keskustelun yhteen sanomalla, että Suomi on yhtenäinen, tilannekuva ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on yhtenäinen. Hän kertoi, että jo tänään on tulossa uusia pakotepäätöksiä Venäjää kohtaan.

Saksa ilmoitti jo pysäyttävänsä Nord Stream 2 -hankkeen vastalauseena Venäjän toimille Itä-Ukrainassa.

Marinin mukaan Venäjän päätös tunnustaa Ukrainalle kuuluvien alueiden itsenäisyys on ”vakava toimenpide”. Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia.