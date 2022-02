Lehtikuva/Alexey Nikolsky

”Kansantasavaltojen” tunnustamisen jälkeen Venäjä lähetti tankkeja Ukrainaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin päätös tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet järkyttää ja suututtaa suomalaisia poliitikkoja laidasta laitaan.

Tasavallan presidentin kanslia julkaisi myöhään maanantai-iltana lausunnon, jossa ”Suomi tuomitsee Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen rikkoo vakavasti Minskin sopimuksia. Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia”.

Saman viestin jakoivat sellaisenaan ainakin pääministeri Sanna Marin (sd.) ja opetusministeri Li Andersson (vas.).

Presidentti Sauli Niinistö sanoi Iltalehdelle Putinin toiminnan noudattavan tiettyä pelikirjaa ja nyt kyseessä on yksi pelikirjan mukainen liike.

– Venäjän toimintoja on kuvattu irrationaalisiksi tai epäloogisiksi. Ehkä se rationaalisuus on juuri siinä: toimia tavalla, jota olen kuvannut kaksi askelta eteen, yksi taakse, pari sivulle. Tämä on sitä liikettä nyt, eikä pääty tähän tietenkään.

Tämän tyyppisellä pelikirjalla riskit kasvavat.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) totesi Venäjän olevan taitava ottamaan juuri sen kokoisen palan kerrallaan, että muiden mukavuudenhalu jarruttaa vaikuttaviin toimiin ryhtymistä.

”Luhansk ja Donetsk vertautuvat hyvin sudeettialueisiin 1938, Ukraina Puolaan seuraavana vuonna”, hän twiittasi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo piti Venäjän toimia tuomittavina ja totesi, että mikään ei oikeuta Ukrainan alueellisen koskemattomuuden loukkaamista.

Saramo toivoi EU:n reagoivan. EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell piti Venäjän Putinin päätöstä lähettää sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin toisena suorana aggressiona Ukrainaa kohtaa. Pakotteita Venäjää kohtaan on tulossa EU:lta, Britannialta ja Yhdysvalloilta.

Putin lähetti sotilaita Donetskiin ja Luhanskiin ”turvaamaan rauhaa”. Kapinallisilla on hallussaan vain osa alueista, mutta uutistoimisto RIA Novostin mukaan Venäjän duuma aikoo tunnustaa ne kokonaisina alueina. Tämä antaisi Venäjälle tekosyyn tunkeutua syvemmälle Ukrainaan.