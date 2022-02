Venäjän presidentti Vladimir Putinille ei riitä mikään. Putin piti maanantai-iltana puheen, jossa hän ilmoitti tunnustavansa niin kutsutut Itä-Ukrainan kansantasavallat ja samalla totesi, ettei itsenäistä Ukrainaa oikeastaan enää ole.

Vyörytys alkoi Putinin käsityksestä Venäjän historiasta. Ukrainan synnyn Putin näki tapahtuneen Venäjän lokakuun vallankumouksen jälkeen, kun siitä tehtiin erillinen alue Neuvostoliittoon. Tässä Putin vieritti vastuuta lokakuun vallankumousta johtaneelle Vladimir Leninille, jota Putin kutsui Ukrainan luojaksi. Putin ihmetteli, miksi Lenin salli alueiden itsenäistyä Neuvostoliitosta.

Synkässä tv-puheessaan Putin ei tehnyt minkäänlaisia myönnytyksiä, hän vain kiristi ruuvia entisestään. Donetskin ja Luhanskin nukkehallitsijat ovat pysyneet pystyssä vuodesta 2014 ainoastaan Venäjän tuella. Maanantaina alueiden johtajat oli laitettu irvokkaan näytelmän osaksi pyytämään Putinia tunnustamaan alueiden itsenäisyys.

Brittilehti Guardian lainasi lontoolaisen King’s Collegen yliopiston Venäjä-instituutin johtajan Sam Greenen twiittiä. Siinä Greene totesi, että Putinin puhe uskomattoman synkkä ja aggressiivinen.

– Tämän puheen tarkoitus oli tehdä ihmisistä vihaisia, ei tehdä heistä iloisia, Greene kirjoitti.

Putin's Donbas address is unbelievably dark and aggressive.

I've watched a lot of Putin speeches, and I don't think I've ever seen one quite like this.

— Sam Greene (@samagreene) February 21, 2022