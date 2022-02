Lehtikuva/Alexey Nikolsky

Venäjä on koonnut ison armeijan hyökkäysvalmiuteen Ukrainan rajalle.

Venäjä aikoo tunnustaa Itä-Ukrainan separatistialueet itsenäisiksi. Niin kutsutut Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat ovat taistelleet Venäjän tuella Ukrainaa vastaan vuodesta 2014.

Venäjä kertoi kertoi tunnustamisaikeista maanantai-iltana Suomen aikaa. Hallinnon mukaan presidentti Vladimir Putin tulee tunnustamaan alueet myöhemmin. Niin kutsuttujen kansantasavaltojen johtajat pyysivät aiemmin Putinia tunnustamaan alueiden itsenäisyyden.

Päätös merkitsee samalla käytännössä niin sanotun Minskin rauhansopimuksen kaatumista.

Tunnustaminen merkitsee Venäjän aiheuttaman kriisin syventymistä entisestään. Venäjä on koonnut 150 000–190 000 sotilaasta koostuvan armeijan Ukrainan rajalle hyökkäysvalmiuteen. Venäjä on syyttänyt Ukrainaa kriisistä, minkä Ukraina on jyrkästi kiistänyt.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja muut länsimaiden johtajat ovat varoittaneet Venäjää, että hyökkäys johtaisi mittaviin talouspakotteisiin. EU:n ulkopoliittinen korkea edustaja Josep Borrell ilmoitti, että jos Venäjä tunnustaa alueet, aikoo hän esittää ensimmäisten pakotteiden asettamista. Lopullisen päätöksen mahdollisista pakotteista tekevät EU-jäsenmaiden ministerit.

Venäjä valloitti Ukrainalla kuuluvan Krimin niemimaan vuonna 2014 ja liitti sen myöhemmin itseensä. Teko on tuomittu kansainvälisen oikeuden vastaiseksi.

Itä-Ukrainassa Venäjä on ylläpitänyt separatistihallintoja pystyssä tukemalla niitä rahallisesta ja sotilaallisesti.