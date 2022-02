Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Ay-liikkeen nujertamisen estäminen ja työehtosopimusten ja -sopimisen suojelu on jokaisen työntekijän etu ja asia.”

Paperiliiton UPM-lakossa on alkanut kahdeksas viikko. Lakkoa soviteltiin viime viikolla valtakunnansovittelijan johdolla, mutta Paperiliiton mukaan mitään edistystä ei tapahtunut.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta vertaa blogissaan UPM:n johdon toimintaa ristiretkiin. Omistajien rahoilla tappiota syntyy 100 miljoonaa euroa kuukaudessa ja lakko heijastuu jo laajalle Eurooppaan pulana paperista ja muista UPM:n tuotteista.

”Asiakkaiden ja omistajien edut, huolet ja ongelmat eivät kuitenkaan hetkauta ristiretkeilijöitä. Oikeamielinen tavoite pyhittää keinot. Työehdot päreiksi, Paperiliitto polvilleen ja työnantajan määräysvaltaa lisää ja paljon”, Eloranta kuvaa UPM:n hallituksen puheenjohtajan Björn Wahlroosin ja toimitusjohtaja Jussi Pesosen ajattelua.

Paperiliitto on myöntynyt neuvottelemaan UPM:n kanssa liiketoimintakohtaisista sopimuksista, mutta Elorannan mukaan syy ei taida olla sopimusten määrässä, vaan laadussa.

”Työnantaja tarjoaa reipasta työajan lisäämistä ilman kompensaatiota – palkanalennusta – kaikilla liiketoiminta-alueilla. Myös vaikkapa selluliiketoiminnassa, jossa muut Suomessa toimivat yhtiöt pärjäävät oikein hyvin jo tehdyillä sopimuksilla”, hän kirjoittaa.

Palkattoman työn lisäksi työntekijöille tarjoillaan Elorannan mukaan työnantajan päätösvallan merkittävää kasvattamista työajoista ja palkoista.

”Nalle ja Jussi ovat ristiretkellä vääräuskoista ay-liikettä vastaan. Vääräuskoista ay-liikettä, joka edustaa jäseniään, UPM:n työntekijöitä ja uskoo tasavertaiseen sopimiseen ja kohtuulliseen tulonjakoon yhtiön sisällä ja koko toimialalla. Ja se mitä tapahtuu UPM:ssä, ei jää UPM:ään. Ay-liikkeen nujertamisen estäminen ja työehtosopimusten ja -sopimisen suojelu on jokaisen työntekijän etu ja asia. An injury to one, is an injury to all.”