Lehtikuva/Ahmad Gharabli

Mahdollisia soveltamiskohteita olisivat Israelin miehittämät palestiinalaisalueet, Marokon miehittämä Länsi-Sahara ja Venäjän miehittämä Krim.

Eurooppalainen kansalaisaloite siirtokuntatuotteiden tuonnin ja viennin kieltämiseksi avattiin allekirjoituksille maailman kansainvälisen oikeudenmukaisuuden päivänä, joka oli sunnuntai 20. maaliskuuta. Aloite kieltäisi kaupan esimerkiksi sotilasmiehityksen alla oleville alueille perustettujen laittomien siirtokuntien kanssa, joihin miehittäjä siirtää omaa väestöään.

– Kansainvälistä oikeutta on noudatettava. EU:n on aika puuttua miehitetyiltä alueilla toimivien yritysten kanssa kaupankäyntiin, eikä EU-alue saa olla näille avoin markkina-alue. Siksi Rauhanliittokin tukee tätä aloitetta, toteaa Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius.

Kansalaisaloitteessa esitetään yleistä säänöstä, joka ei kohdistu mihinkään tiettyyn maahan. Sen mahdollisia soveltamiskohteita olisivat muun muassa Israelin miehittämät palestiinalaisalueet, Marokon miehittämä Länsi-Sahara ja Venäjän miehittämä Krim. Tuonnin Krimiltä EU on jo kieltänyt.

Kansalaisaloite on Euroopan unionin virallinen kanava, jonka kautta kansalaiset saavat tuoda esityksiä suoraan komission käsittelyyn. Aiemmat kansalaisaloitteet ovat koskeneet muun muassa oikeutta juomaveteen, koronarokotteiden saatavuutta ja lentokoneiden polttoaineveroa.

Aloitteen saaminen komission käsittelyyn vaatii miljoonan nimen keräämistä. Aloite on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi ja EU-maiden kansalaisten allekirjoitettavissa verkossa osoitteessa . Aloite on auki vuoden.

”Kaikille samat säännöt”



Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo ja 34 muuta kansanedustajaa ovat Suomessa ehdottaneet kansallista lakia siirtokuntatuotteiden kieltämisestä. Aloitteen suomalaisen yhteyshenkilön, ICAHD Finlandin puheenjohtajan Syksy Räsäsen mukaan Honkasalon lakialoite on nyt käynnistettyä kansalaisaloitetta sikäli heikompi, että se koskee vain tuontia, ei vientiä.

Eurooppalaista kansalaisaloitetta tukee iso joukko kansalaisjärjestöjä, muun muassa Human Rights Watch sekä Kansainvälinen ihmisoikeuksien liitto FIDH. Nimien keruuta on koordinoimassa yhdysvaltalainen järjestö Avaaz, joka on yksi maailman isoimpia sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävien kampanjoiden organisoijia.

Suomesta mukana ovat Arabikansojen ystävyysseura, ICAHD Finland, Psykologien Sosiaalinen Vastuu, Rauhanliitto, Rauhanpuolustajat, Sadankomitea sekä RKP-nuoret, Vasemmistonuoret ja Vihreät Nuoret.

– Aloite puuttuisi muun muassa tukeen Israelin siirtokunnille, jotka ovat kansainvälisesti laajimmin laittomaksi tunnustettu miehitystilanne. Aloitteen merkitys on kuitenkin paljon isompi. Näinä epävakaina aikoina kansainvälisen oikeuden noudattaminen on yksi parhaita keinoja turvallisuuden lisäämiseksi, ja on tärkeää, että säännöt ovat samat kaikille, toteaa Syksy Räsänen.