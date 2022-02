IPS/Andre Catuera

Mosambikin pohjoisosassa on syksystä 2017 ollut meneillään ääri-islamistien kapina. Kapinan tukahduttaminen ei ole onnistunut Mosambikin omin voimin, joten apua on saatu muun muassa Ruandasta.

Kapinallisarmeija tunnetaan arabiaksi nimellä Al Sunnah wa Jama’ah sekä englanninkielisellä nimellä Islamic State Central Africa Province, joka mielikuvatasolla liittää sen Isis-ääriliikkeeseen.

Vuoden 2020 kesällä kapinalliset saivat hallintaansa Mocimboa de Praian satamakaupungin Cabo Delgadon maakunnassa. Seuraukset olivat rajut.

– Marraskuuhun 2021 mennessä yli 745 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Heistä yli puolet on lapsia, 19 prosenttia naisia, 17 prosenttia miehiä ja 5 prosenttia vanhuksia, Juliana Ghazi YK:n pakolaisjärjestö UNCHR:stä kertoo.

Pelastakaa Lapset -järjestö kertoi jo maaliskuussa 2021, että militantit olivat katkoneet jopa 11-vuotiaiden lasten kauloja. Samassa kuussa kapinalliset valtasivat Palman kaupungin, murhasivat kymmenittäin siviilejä ja saivat kaupungin 75 000 asukkaasta yli 35 000 lähtemään pakoon. Monet pakenivat maakunnan pääkaupunkiin Pembaan.

- Olemme huolestuneita meneillään olevan maan sisäisen pakolaiskriisin alueellisista seurauksista koko eteläiselle Afrikalle. Erityisesti huolettaa väkivallan ja pakolaisten läikkyminen naapurimaihin, Ghazi sanoo.

Ghazin mukaan Cabo Delgadon tilanne näyttää kohentuneen sen jälkeen kun alueelliset Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) joukot puuttuivat asiaan heinäkuussa 2021. Joillain alueilla kuitenkin tehdään yhä hyökkäyksiä, joten tilanne ei ole vakaa.

– Viime kuukausina naapurimaakunta Niassassa on myös hyökkäilty, ja uusien maan sisäisten pakolaisten avustamiseen tarvitaan lisää taloudellista tukea. UNHCR korostaa, että turvallisuustilanteen on edelleen parannuttava, jotta Cabo Delgadon vaikeasti saavutettaville alueille saataisiin humanitaarista apua, Ghazi toteaa.

Ongelmat konfliktin taustalla

Tammikuussa Malawissa pidetyssä SADC:n kokouksessa sovittiin, että yhteisön joukot pysyvät Mosambikissa vielä ainakin kolme kuukautta. Päätös ilmensi sitoutumista rauhaan ja turvallisuuteen, mutta pitkän tähtäimen strategiaksi ja tueksi se oli epämääräinen.

- Pohjois-Mosambikissa kapinaa tukahduttavien joukkojen täytyy olla sitoutuneita toimintaan pitkällä tähtäimellä. Mutta lisäksi täytyy todella sitoutua käsittelemään paikallisia ongelmia, jotka monin tavoin pohjustivat nykyistä konfliktia. Vahvat turvatoimet täytyy yhdistää tehokkaaseen kehityssuunnitelmaan, kriisinhallintajärjestö Southern Africa International Crisis Groupin projektijohtaja Piers Pigou painottaa.

Paikallisista ongelmista saa aavistuksen konfliktien havainnointiin erikoistuneen Cabo Ligado -nettisivuston keräämistä tiedoista tapahtumista lokakuun 2017 ja tämän vuoden tammikuun välisenä aikana: 1 111 organisoidun poliittisen väkivallan tapausta, 3 627 ilmoitettua poliittisen väkivallan kuolonuhria, 1 587 raportoitua siviilikuolemaa.

Suoja-alue ranskalaisyrityksen turvaksi



Aluksi mosambikilaisia joukkoja avusti yksityinen miinojen raivaukseen ja salametsästyksen vastaiseen toimintaan erikoistunut yritys Dyck Advisory Group. Avustussuhde lopetettiin vuoden 2021 alkupuolella, kun yritystä syytettiin muun muassa holtittomasta tuliaseiden käytöstä ja valkoisten suosimisesta evakuoinnissa.

Sittemmin SADC:n sotilaat ovat yhdessä mosambikilaisten joukkojen kanssa muodostaneet SAMIM-nimisen yhteenliittymän, jossa on mukana myös ruandalaisia sotilaita. SAMIMin erikoisjoukot ovat heikentäneet kapinallisia, mutta rahasta ja tarvikkeista on pulaa.

Mosambikin hallitus on kertonut, että Ruandan armeija on perustanut turvallisuusalueen ranskalaisen Total Energies -yhtiön nestekaasuprojektin suojaksi. Alue on 50 kilometriä pitkä ja pitää sisällään Mocimboa da Praian ja Palman.

– Tämä ratkaisu oli luultavasti neuvoteltu korkeimmalla poliittisella tasolla Mosambikin, Ranskan ja Ruandan kesken”, afrikkalaisen politiikan asiantuntija Elisio Macamo arvelee.

– Pariisi oli jopa valmis lähettämään joukkoja, mutta Ranskan armeija ei ollut tervetullut. Ruandan joukot täyttivät tyhjiön, ja siitä he saavat taloudellis-poliittisesti muhkean palkkion.

