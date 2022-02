Antti Yrjönen

Convoy Finland -mielenosoitus oli pari viikkoa sitten kaikkien huulilla. Se ei ollut yllättävää, koska vastaavaa show’ta ei ollut tarjoiltu koronarajoitusten Suomessa. Mielenosoituksessa meno oli kuin festareilla: päihtyneitä ihmisiä joka paikassa eikä kukaan tullut ohjelman vaan bileiden takia. Mutta alun perin mielenosoituksen oli tarkoitus olla aivan toisenlainen.

Convoy-mielenosoitus sai inspiraationsa Kanadasta – eikä Elokapinasta, kuten jotkut toimittajat väittivät. Kanadassa protesti alkoi, kun hallitus alkoi edellyttää koronapassia rekkakuskeilta, jotka ylittävät USA:n ja Kanadan rajan. Suurin osa rekkakuskeista on ottanut rokotukset, mutta pieni osa koki, että heidän oikeuksiaan rikotaan. Kuskit päättivät ajaa rekkansa Kanadan pääkaupunkiin Ottawaan ja laittaa keskustan tukkoon. Performanssi sai valtavaa huomiota ympäri maailmaa ja eritysti koronadenialistien piireissä.

Suomalaiset koronadenialistit halusivat totta kai hypätä mukaan ja perustivat Facebook-ryhmän ja ryhmän viestipalvelu Telegramiin. On olennaista mainita, että liikkeen takana olevat henkilöt ovat koronadenialisteja, eivätkä ”huolestuneita kansalaisia, jotka ovat kyllästyneitä rajoituksiin”, tai hajanainen ressukoiden joukkio. Liike saattaa olla hajanainen, mutta se on poliittinen ja sillä on poliittisia tavoitteita, ja sellaisena sitä pitäisi kohdella.

Toinen asia, joka on analysoitu mediassa väärin, on Convoy Finlandin vaatimus bensan hinnan alentamisesta. Mediassa ja somessa on väitetty, että Convoy Finland edustaa ”bensakapinaa” ja että se on ”alueiden kosto”. Tämä ei pidä paikkaansa. Ainoa syy, miksi bensanhinta otettiin mukaan vaatimuksiin, on se, että järjestäjät halusivat kosiskella yli 250 000 -jäsenisen ”Stop autoilijoiden kuritukselle” -Facebook-ryhmän jäseniä.

Toiveena oli, että vaatimuksen vuoksi rekat tulisivat mukaan protestiin, koska koronarajoitukset eivät ole olleet suomalaisille rekkakuskeille ongelma. Bensavaatimusta on myös laajasti kritisoitu Convoy Finlandin omissa someryhmissä. Oliko siellä sitten porukkaa, joka ensisijaisesti halusi bensan hinnan alas? Varmasti, mutta se joukko ei ollut näkyvä. Kaikki mielenosoituksessa pidetyt puheet ja lähes kaikki banderollit ja kyltit koskivat koronarajoituksia ja -rokotuksia.

Mitä sitten tapahtui kaksi viikkoa sitten perjantaina ja lauantaina? Perjantaina paikalle ilmestyi sekalaista väkeä. Mukana oli hippejä, natseja, maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja sen lisäksi iso määrä nuorisoa ja ohikulkijoita, jotka olivat tulleet katsomaan spektaakkelia. Poliisi päästi jostain syystä henkilöautoja tukkimaan tien eduskuntatalon edessä, mikä vaikeutti poliisin työtä myöhemmin, kun he päättivät ruveta avaamaan Mannerheimintietä liikenteelle.

Lauantaina mielenosoituksen koko pieneni radikaalisti ja pieni jalkaisin liikkeellä ollut porukka yritti tukkia Mannerheimintietä. Se onnistui, mutta valtaus johti siihen, että poliisi ei päästänyt enää autoja eduskuntatalolle ja mielenosoituksesta tuli yhden kaistan valtaus Mannerheimin patsaan luona. Vaikka Convoyn keino oli kansalaistottelemattomuus, se ei toiminut kansalaistottelemattomuuden kirjoittamattomien sääntöjen mukaan. Molempina iltoina mielenosoittajat kohdistivat väkivaltaa toimittajia, poliisia ja hinausfirmoja kohtaan.

Heti mielenosoituksen jälkeen liike sirpaloitui. Alkuperäinen organisoija sai potkut ja vanhan Telegram-ryhmän rinnalle perustettiin uusi ryhmä. Tämän seurauksena myös ihmisten määrä väheni. Alkuperäisessä ryhmässä oli noin 16 000 jäsentä, kun uudessa on noin 6 300 ja vanhan ryhmän keskustelu on kuollut. Riita ei liittynyt itse mielenosoitukseen tai sen tavoitteisiin, vaan kyse oli enemmän henkilökemioista, eli en usko, että se tulee vaikuttamaan mielenilmauksen suuntaan.

Tätä tekstiä kirjoittaessani Convoy Finland on kuivunut kasaan. Mielenosoitus muistuttaa vahvasti vuonna 2017 Helsingin Rautatientorilla pidettyä Suomi Ensin -mielenosoitusta. Mielenosoituksella on pari telttaa Kansalaistorilla. Mielenosoitus tulee jossain vaiheessa kuolemaan, jos suunniteltu rajoitusten purku jatkuu ensi kuussa. Radikaaleimmat aktivistit toki jatkavat.

Kuitenkin ehkä yksi kiinnostavimmista asioista mielenosoitukseen liittyen on ollut kokoomuslaisten ja perussuomalaisten korvia huumaava hiljaisuus. Kun Elokapina blokkasi lokakuussa Mannerheimintien ja sitä ennen Kaisaniemenkadun, kokoomuslaiset ja perussuomalaiset väittivät, että Elokapinan mielenosoitus vaarantaa ihmishenkiä, koska tie on tukossa, että poliisin toiminta oli oikeutettua, lakia ei saisi rikkoa ja Elokapina pitäisi lakkauttaa. Jotkut jopa väittivät, että Elokapina on terroristijärjestö. He myös väittivät, että tuomitsisivat kyllä kenet tahansa, joka käyttäisi samoja metodeja, poliittisista vaatimuksista huolimatta.

Jostain kumman syystä nyt ei kuitenkaan ole kuultu minkäänlaista tuomitsemista. Olisiko sittenkin niin, että kokoomuslaiset ja perussuomalaiset vastustavat nuorten vaatimuksia vahvoista ilmastotoimista, eivätkä kansalaistottelemattomuutta, kun edes väkivaltaiseksi yltynyttä mielenosoitusta ei haluta tuomita? Se myös ihmetyttää, miksi kokoomuslaiset ja perussuomalaiset haluavat hiljaisesti hyväksyä koronadenialistisen liikehdinnän.