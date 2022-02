Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Valtakunnansyyttäjä on nostanut syytteen kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen on lainannut julkisesti Raamatun tekstejä ja näkemyksiä homoseksuaalisuudesta. Niiden mukaan homoseksuaalisuus on saastaista, häpeällistä, syntiä ja Räsäsen mukaan myös kehityshäiriö.

Suomessa tuomioistuimen riippumattomuutta on perinteisesti pidetty tärkeänä ja koskemattomana. On ennenkuulumatonta, että Räsänen ja hänen kannattajansa ovat herättäneet laajan kansainvälisen kampanjan tuomioistuinkäsittelyn vuoksi.

Kyseenalaistavatko Räsänen ja hänen kannattajansa tuomioistuimen luotettavuuden? Vai pyrkivätkö he vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuun eli kyseenalaistavat tuomioistuimen riippumattomuuden?

Oikeudenkäynnissä sovelletaan Suomen lakia eikä Raamattua. Päivi Räsänen ja kristillisdemokraattinen puolue ovatkin näkemyksiltään epäluterilaisia. Martti Lutherin kahden regimentin opin mukaan Jumalan sanaa ja uskoa ei tule sotkea maallisen vallan ja oikeuden käyttöön.

Valtakunnansyyttäjän syyteharkinta on hyvin harkittu. Sen sijaan Räsäsen ja hänen kannattajiensa pyrkimys vaikuttaa suomalaisen tuomioistuimen riippumattomuuteen on huonosti harkittua.

Kari Kannala

Helsinki