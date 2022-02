Lehtikuva/Mikhail Klimentyev

Sotatorvet ovat pauhanneet Euroopassa useamman kuukauden.

Lehdet ovat täyttyneet pohdinnoista, hyökkääkö Venäjä täydellä voimalla Ukrainaan vai ei.

Kirjoituksista on puuttunut tyystin yksi asia: mikä oikeutus hyökkäykselle olisi? Ehkä asiaa ei ole sen enempää pohdittu, sillä minkäänlaista oikeutta aseelliselle iskulle ei ole. Kyse olisi roistomaisesta hyökkäyksestä suvereeniin valtioon.

Samalla on muistettava, että Venäjä on jo nyt sodassa Itä-Ukrainassa – sodassa, jota se on ylläpitänyt kahdeksan vuoden ajan. Kaksi kansantasavallaksi kutsuttua aluetta pitää alueen epävakautta yllä tehokkaasti.

Nyt Venäjä on koonnut mittavan sotajoukon Ukrainan rajalle. Sinänsä kaikilla mailla on oikeus sijoitella joukkojaan omalla maaperällään minne haluaa, mutta Venäjä on toimillaan tehnyt selväksi, mihin se on tarvittaessa valmis – täyteen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan.

Sotaa Euroopassa lietsoo vain yksi taho, ja se on Venäjä.

Ukrainalla on omat ongelmansa valtavasta korruptiosta lähtien. Maa on kuitenkin pyrkinyt demokratiaan, toisin kuin Venäjä.

Venäjän toimia kuvaa parhaiten sana röyhkeys. Maa lähettää eri suuntaan uhkavaatimuksia, joilla se vaatii EU:lta, Natolta ja itsenäisiltä valtioilta vastauksia itse keksimiinsä ”turvallisuuskysymyksiin”.

Monille Etyj-maille lähetetty kirje on tästä hyvä esimerkki. Venäjä tiesi varmasti, että siihen tullaan vastaamaan yhdessä. Kun yhteiset vastaukset tulivat, Venäjä esitti loukkaantunutta ja ilmoitti samalla neuvottelujen katkenneen.

Venäjä toimii kuin pahin koulukiusaaja, joka on bodannut itsensä hurjaan kuntoon mutta jättänyt kirjat lukematta. Riehuminen ja uhkailu toimii hetken, koska kaikkien on pakko keskittyä riehujan käyttäytymiseen.

Venäjän ongelma on siinä, että kriisi loppuu pakosti jossain vaiheessa. Silloin maalla on edessään sama ongelma kuin sillä on nytkin. Väestö vähenee, ja maa on täysin riippuvainen fossiilisten polttoaineiden viennistä. Lisäksi Venäjä on jo nyt kansainvälisessä politiikassa ja diplomatiassa hylkiö, johon juuri kukaan ei luota – täysin itseaiheutetusti.

Koulukiusaajille käy harvoin hyvin. Venäjänkään tulevaisuus ei näytä kovin valoisalta, koska maan johtajat ovat halunneet sammuttaa järjen valon.

Päätoimittaja