Bulgarialaista IMRO-puoluetta edustava oikeistolainen Angel Dzhambazki teki natsitervehdystä muistuttavan eleen Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa keskiviikkona.

Dzhambazki selitti tekoaan myöhemmin ”anteeksipyytäväksi kädenheilautukseksi”.

Ennen kyseenalaista tempaustaan Dzhambazki oli pitänyt puheenvuoron parlamentin keskustelussa, jossa käsiteltiin Puolan ja Unkarin oikeusvaltiotilannetta.

Euroopan unionin tuomioistuin linjasi keskiviikkona, että EU-jäsenmaiden uusi rankaisukäytäntö on EU-oikeuden mukainen. Kyseisessä käytännössä EU:n jäsenmaille myönnettäviä varoja voidaan jäädyttää, jos jäsenmaat eivät noudata oikeusvaltioperiaatetta. Periaate tarkoittaa esimerkiksi oikeuslaitoksen itsenäisyyttä ja lehdistönvapauden turvaamista.

Etenkin Puolassa ja Unkarissa oikeuslaitosten riippumattomuus on murentunut, ja maiden hallitukset ovat ottaneet tiukan otteen tiedotusvälineistä.

Angel Dzhambazki ja hänen edustamansa ID-parlamenttiryhmä ovat asettuneet rankaisukäytäntöä vastaan. Sen sijaan ID:n edustajat ovat olleet innokkaita puolustamaan Unkarin ja Puolan hallituksia.

– Eläköön Orbán ja Fidesz, eläköön Kaczyński ja PiS, Dzhambazki sanoi puheessaan.

Fascism is spreading like wildfire in Europe: Bulgarian MEP Dzhambazki gave the Nazi Salute inside the European Parliament, during today’s debate on the rule of law.@Europarl_EN is a living testament to democracy overcoming the barbarism of Nazi-fascism.pic.twitter.com/LXtoZuwVJ8

— Rula Jebreal (@rulajebreal) February 16, 2022