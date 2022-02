Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi jatkossa lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena.

Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistamisesta. Hallitus esittää, että raiskauksen määritelmä rikoslaissa muutetaan suostumusperusteiseksi. Raiskaus määritellään sukupuoliyhteydessä olemiseksi sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei pidetä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut vapaaehtoisuuttaan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) kutsui uudistusta historialliseksi.

– Raiskauksen määrittely muuttuu nyt siten, että jatkossa keskeistä on uhrin oma tahto. Tämä on merkittävä ajattelutavan muutos.

Samaa mieltä oli moni muukin ministeri. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.) oli neljä vuotta sitten eduskunnan naisverkoston puheenjohtaja. Verkosto teki silloin lakialoitteen seksuaalirikoslain uudistamiseksi ja raiskauksen määritelmän sitomiseksi suostumusperusteisuuteen.

”Keskustelu ei ollut helppo. Nyt asia etenee kun hallitus antoi esityksen eduskunnalle”, hän totesi.

Syyskuussa 2019 eduskunta käsitteli asiaa koskevaa Suostumus 2018 -kansalaisaloitetta. Tyylinäytteen silloisesta keskustelusta antoi Jussi Halla-aho (ps.).

– Raiskauksen määritelmän muuttaminen kansalaisaloitteessa esitetyllä tavalla epäilemättä kasvattaa raiskausepäilyjen, -syytteiden ja ehkä -tuomioidenkin määrää, kuten se näyttää tehneen Ruotsissa, mutta ihmisten turvallisuutta se ei lisää lainkaan. Suhtaudun tässä vaiheessa melko skeptisesti tähän aloitteeseen, koska se keskittyy mielestäni vääriin asioihin.

Nyt annettu lakiesitys laajentaa raiskauksena rangaistavien tekojen alaa nykyisestä. Tavoitteena on varmistaa, että raiskauksen määrittelyssä keskeistä on teon kohteen oma tahto eikä vain se, miten tekijä on menetellyt.

Sääntely ei aseta rajoja aikuisten väliselle seksuaaliselle kanssakäymiselle, joka ei loukkaa toisen itsemääräämisoikeutta.

Kovemmat rangaistukset lapsiin kohdistuvista rikoksista



Hallituksen esitys myös ankaroittaa tuntuvasti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistuksia. Lähtökohtana on, että lapsi ei voi pätevästi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa olisi lähtökohtaisesti sellaisenaan rangaistava lapsenraiskauksena. Tällaiset teot muuttuvat pääsääntöisesti hyväksikäyttörikoksista lapsenraiskauksiksi.

Vähimmäisrangaistus nousee yhdestä kahteen vuoteen vankeutta, jolloin rikoksesta tuomittaisiin käytännössä lähes aina ehdotonta vankeutta.

Myös muita seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä vahvistetaan. Lakiesityksen mukaan seksuaaliseen ahdisteluun voi syyllistyä jatkossa muullakin tavalla kuin toista koskettelemalla. Toista esittävän seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tulee erikseen rangaistavaksi. Näillä ja muilla uusilla säännöksillä voidaan puuttua tehokkaammin myös internetissä ja sähköisellä viestinnällä tehtyihin seksuaalisiin loukkauksiin.