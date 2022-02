Lehtikuva/Emmi Korhonen

”Lumi on valkoista” – Myllykoski haluaa keltaiset sulkuviivat takaisin

Väri muutettiin vuoden 2018 uudistuksessa EU:n yhdenmukaistamispaineen vuoksi.

Keltaiset sulkuviivat Suomen teillä korvattiin valkoisilla vuoden 2018 tieliikennelain uudistuksen yhteydessä. Siirtymäajan puitteissa ne ovat hiljalleen katoamassa tiemerkinnöistä.

Vasemmistoliiton kansanedustajan Jari Myllykosken mielestä uudistuksessa ei ollut järkeä. Hän on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa peräänkuuluttaa keltaisten sulkuviivojen palauttamista takaisin Suomen teille.

– Sulkuviivojen keltainen väri on ollut perusteltu monestakin syystä. Entisen tiehallinnon selvityksessä todetaan, että Suomen lumisilla teillä keltainen väri erottuu lähietäisyydellä paremmin, sen merkitys ymmärretään ja yleisestikin tielläliikkujat reagoivat väreihin herkästi. Voisi sanoa, että keltaisen värin varoittava luonne on suomalaisilla selkärangassa. Kyse on liikenneturvallisuuden kannalta tärkeästä asiasta.

Uudistusta perusteltiin pääosin sillä, että useimmissa muissa Euroopan maissa on käytössä yksiväriset tiemerkinnät ja siksi on hyvä pyrkiä merkintöjen yhtenäisyyteen EU:n tasolla.

– Suuressa osassa Euroopan maita ei ole Suomen kaltaista talvea tai lunta ei ylipäänsä sada laisinkaan, Myllykoski sanoo.

– Myös EU:n asiaa koskevassa direktiivissä todetaan, että sen soveltamisessa on huomioitava jäsenmaiden erityisolosuhteet. Sulkuviivojen värin vaihtaminen kertoo maalaisjärjen puutteesta ja on osoitus ylikuuliaisesta sääntöjen noudattamisesta, vaikka joissain tapauksissa yhdenmukaistaminen voi ollakin perusteltua.