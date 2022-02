Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vaalien lähestyessä puolueista on muodostumassa kolme taisteluparia.

Perussuomalaisten kannatus romahti helmikuun alussa julkaistussa Ylen mielipidemittauksessa 15 prosenttiin. Helsingin Sanomien tänään julkistama gallup vahvistaa romahduksen olevan todellinen. HS:lle puolueiden kantoja mittaava Kantar TNS on saanut perussuomalaisille 15,4 prosentin kannatuksen, mikä on kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime kuussa. Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä mittauksessa puolueelta lähti yli kolme prosenttiyksikköä.

Helmikuun gallupit ovat jatkoa perussuomalaisten huonolle vaalikampanjalle aluevaaleissa ja vain 11 prosentin kannatukselle niissä. Perussuomalaisia ei auta, vaikka puolue on nostanut maahanmuuton rinnalle toiseksi kärkiteemakseen bensan ja dieselin hinnan. Puolueella ei ollut mitään oikeaa sanottavaa aluevaalien hyvinvointiteemoista eikä sen kykyyn ratkaista ongelmia luoteta enää muissakaan asioissa.

Puheenjohtaja Riikka Purra epäonnistui ensimmäisessä vaalikampanjassaan. Epäluottamus häneen näkyi Maaseudun Tulevaisuuden maanantaina julkaisemassa kyselyssä puoluejohtajien onnistumisesta. Kyselyn kärjessä olivat tuttuun tapaan Sanna Marin (sd.), Petteri Orpo (kok.) ja Li Andersson (vas.). Perussuomalaisten omistakin kannattajista vain 38 prosenttia katsoi Purran onnistuneen parhaiten.

Purrasta on muodostunut kuva yksinäisenä räksyttäjänä ja mököttäjänä. Perussuomalaisten vaikeuksiin syyllisiä ovat ymmärtämättömät äänestäjät ja media. Peiliin puheenjohtaja ei katso ollenkaan.

Perussuomalaisia nakertaa hienokseltaan myös Harry Harkimon Liike Nytin vakiintuminen yli kahden prosentin puolueeksi. Maaseudun Tulevaisuuden gallupin mukaan 12 prosenttia perussuomalaisia äänestävistä arvioi Harkimon selvinneen parhaiten.

Kolme taisteluparia vaaleihin



Runsas vuosi ennen eduskuntavaaleja puolueista on muodostumassa taistelupareja.

Kokoomus ja SDP ovat selvä kärkikaksikko ja kolmospaikasta taisteluun perussuomalaisten kanssa nousee keskusta. Ylen gallupissa perussuomalaisten johto oli vielä selvä, mutta Helsingin Sanomien mittauksessa ero kutistui 1,5 prosenttiyksikköön, kun keskustan kannatus nousi 2,1 prosenttiyksikköä ja perussuomalaisten laski saman verran.

Keskustan kannatus oli HS-gallupissa 14 prosenttia. Se on käytännössä sama kuin viime vaalien katastrofaalinen vaalitulos, mutta viime vuosien gallupeihin verrattuna varmasti suuri helpotus puolueelle.

Kolmanneksi taistelupariksi ovat tulossa vasemmistoliitto ja vihreät. Vasemmistoliiton kannatus oli nyt 8,2 prosenttia. Se ei totutusti juuri muutu, mutta vihreät ovat tulossa selkä edellä vastaan, koska puolue on tullut vauhdilla alas yli 10 prosentista ja päätyi nyt 9,3 prosenttiin. Se on yli kaksi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vaalitulos. Vasemmistoliitto taas on tarkalleen samoissa lukemissa kuin vaaleissa.